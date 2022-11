Negli ultimi giorni abbiamo evidenziato quanto sia importante, anzi fondamentale, lo sblocco della circolazione atmosferica. Uno sblocco iniziato a est, ma che poi proseguirà col canonico carosello di perturbazioni atlantiche. Significa che le condizioni meteo climatiche si orienteranno verso l’Autunno, il pieno Autunno, quello vero, quello fatto di piogge, nevicate, discretamente freddo.

Sì, ma quanto farà freddo? Meglio parlare di fresco o di freddo vero e proprio? Ovviamente la percezione termica cambia da soggetto a soggetto, indi per cui ciò che per alcuni è fresco per altri è freddo. Fatto sta che nella seconda metà di novembre, ce lo dicono le proiezioni termiche, le temperature dovrebbero stazionare grossomodo sulle medie stagionali.

Medie stagionali che, diciamolo, finora s’erano viste raramente. Anche negli ultimi giorni, giusto per non andare troppo lontano, la presenza dell’Alta Pressione ha assicurato valori termici superiori alle medie stagionali. Clima mite insomma.

Ora è giunto il momento di dire basta e come dicevamo le proiezioni termiche di un po’ tutti i modelli previsionali lasciano intravedere scenari consoni al periodo. Anzi, secondo qualcuno potrebbe arrivare realmente il freddo, quello artico, quello in grado di far nevicare sui monti e non solo. Si tratterebbe dell’ultima settimana di novembre, allorquando un primo consistente impulso nordico avanzerebbe prepotentemente verso sud.

Prima prendendo possesso dell’Europa centro orientale, poi proiettandosi nel Mediterraneo. Dove? A ovest, centro o est? Domanda che al momento non ha una risposta. Come ben saprete le irruzioni fredde, così come le gocce fredde, sono imprevedibili. Quel che possiamo dirvi è che potrebbe riproporsi uno scenario simile a quello che vivemmo a fine novembre dello scorso anno.

Per ora si tratta di ipotesi e diciamolo, meglio che il freddo arrivi più tardi, magari non prima di dicembre. Ciò non toglie, ovviamente, che un ritorno alla normalità possa comunque essere percepito come freddo. Anche perché la normalità novembrina è quella, quella delle piogge e delle nevicate a quote interessanti. Sui rilievi sì, ma a quote interessanti. Insomma, spazio al vero Autunno ed era anche ora che arrivasse.