Di punto in bianco. Ma c’era da aspettarselo, era impensabile andare avanti in quel modo. Un Ottobre, dal punto di vista meteo climatico, totalmente da dimenticare. Un mese praticamente estivo, con temperature che rischiavano di far invidia ai mesi di luglio e agosto.

Ora però la musica sta per cambiare. Prima da est, poi da ovest. Un’azione a tenaglia che andrà a smantellare, probabilmente definitivamente, il blocco anticiclonico che sta provando – per l’ennesima volta – a imporsi sulla scena europea. Un tentativo che non andrà a buon fine per la natura differente della struttura stessa: non c’è una base subtropicale tale da assicurare resistenza agli assalti ciclonici.

Si cominceranno a vedere gli effetti del cambio di circolazione nel corso del fine settimana. In realtà già nelle prossime ore la debolezza anticiclonica si manifesterà al Nord, laddove il transito di una blanda perturbazione porterà delle precipitazioni. Nulla di che, è chiaro che per sanare una situazione eccezionalmente siccitosa ci vuole ben altro.

Nel weekend ci sarà dell’altro, più gustoso. Da est arriverà una goccia fredda, figlia dell’irruzione fredda che nel frattempo avrà preso possesso dell’Europa orientale. Gli effetti, in termini di precipitazioni e temperature, saranno importanti. Ma per i dettagli, visto e considerato che stiamo parlando di un vortice ciclonico imprevedibile, dovremo attendere ancora qualche giorno.

Seguirà, nel corso della prossima settimana, un vero e proprio smantellamento dell’Alta Pressione per mano di un’ampia struttura ciclonica nord atlantica. Quest’ultima, com’è giusto che sia in questo periodo, sarà sostenuta dall’accelerazione del Vortice Polare. A quel punto non si scherzerà più, le perturbazioni potrebbero arrivare con più costanza, con esse ovviamente importanti precipitazioni e temperature consone al periodo.

Insomma, avremo a che fare col vero autunno e di questi tempi possiamo considerarla senz’altro una gran cosa. Con la speranza che i temibili blocchi anticiclonici siano ormai acqua passata.