Ancora qualche giorno. Qualche giorno di pazienza, ma non per questo mancheranno delle precipitazioni in alcune zone d’Italia. Parliamo, ad esempio, del Nord e della Toscana che nel corso delle prossime 24 ore registreranno il passaggio di una blanda perturbazione atlantica.

Ben più incisivo il peggioramento meteo del fine settimana, allorquando la goccia fredda proveniente da est determinerà un più marcato cambiamento. Difatti non soltanto avremo precipitazioni localmente di forte intensità, ma le temperature si orienteranno finalmente su valori più consone al periodo.

Ricordiamoci, infatti, che nonostante vi sia stato un calo nel corso dell’ultimo periodo si continua a restare ostinatamente al di sopra delle medie stagionali.

Ciò che in molti ci state chiedendo, però, è se dopo la goccia fredda tornerà l’Alta Pressione. Al momento la risposta è no. O meglio, potrebbe manifestarsi un temporaneo miglioramento, questo sì, ma in Atlantico la situazione sta cambiando pesantemente. Le depressioni nord atlantiche, o cicloni che dir si voglia, si apprestano a prendere il sopravvento.

Non vi stiamo dando la garanzia di peggioramenti a go go, ma sicuramente un’accelerazione del Vortice Polare così come previsto deporrà a favore di un’accelerazione stagionale. Quindi l’Autunno entrerà nel vivo. Con perturbazioni, sì, sulla cui frequenza chiaramente non possiamo esprimerci compiutamente in questo momento, ma di certo si palesano all’orizzonte prospettive di vero Autunno.

La cosa importante, chiaramente, è che le precipitazioni non siano eccessive, sia come intensità che conseguentemente come quantità. Il rischio che possano verificarsi fenomeni violenti c’è, inutile girarci attorno, in tal senso già nel fine settimana si dovrà prestare attenzione al passaggio della goccia fredda. Ma questo è argomento che verrà discusso con ulteriori approfondimenti.