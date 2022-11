Forse ci siamo. Come scriviamo da tempo, chi ci segue assiduamente può darne atto, stiamo portando avanti la tesi di un mese di dicembre decisamente dinamico. Un dicembre caratterizzato da scenari meteo climatici mediamente invernali, sicuramente su gran parte d’Europa ma che con le giuste proporzioni potrebbero avere effetti anche qui da noi.

I modelli previsionali europei, considerati i più affidabili del circus, già da alcuni giorni descrivono e ipotizzano una manovra che se confermata potrebbe spalancare le porte a una fase invernale coi fiocchi. Parliamo di una spinta sostenuta dell’Alta Pressione delle Azzorre verso nord, direzione Groenlandia, laddove troverebbe un’altra struttura anticiclonica a dargli man forte.

Scaturirebbe un blocco della circolazione zonale, quindi l’Atlantico non avrebbe modo di spingersi verso est. Contestualmente si metterebbero in movimento masse d’aria fredda direttamente dal Circolo Polare Artico, destinate evidentemente verso sud. Ora, il coinvolgimento dell’Europa centro settentrionale sembrerebbe quasi scontato, mentre per quanto riguarda l’Italia ci sarebbe da considerare l’asse d’inclinazione del blocco anticiclonico.

Allo stato attuale quel che possiamo dirvi è che un coinvolgimento delle nostre regioni potrebbe esserci, da stabilire tuttavia quanto e come. Soprattutto quali regioni.

Il Nord, come sempre, risulterebbe in prima linea ma se il freddo dovesse arrivare da ovest – dalla Valle del Rodano – potrebbero usufruirne anche le Centrali e in modo particolare le tirreniche. Il Sud vedremo, fatto sta che l’Inverno sembra proprio voler battere un colpo entro la prima parte di dicembre.

In conclusione non possiamo non evidenziare come il freddo artico derivi dall’estensione di un ramo del Vortice Polare, costretto come ben saprete sulla difensiva da una serie di attacchi anticiclonici. I flussi di calore in espansione verso la Stratosfera determinano, quindi, un allungamento del Vortice stesso, costringendolo in tal modo a cercare uno sbocco verso altre direzioni. Ed è proprio su questa dinamica che dicembre potrebbe costruire le basi per un mese pienamente invernale.