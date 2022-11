METEO SINO AL 10 NOVEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il passaggio di una perturbazione atlantica, sospinta da aria fredda d’origine polare, è all’origine del brusco peggioramento meteo in rotta dal Nord verso il Centro-Sud. Un’area di bassa pressione si sta approfondendo nei pressi del Mar Ligure, quale effetto dell’intrusione delle masse d’aria più fredde. Ci attende quindi un weekend di maltempo autunnale, pur con evoluzione piuttosto rapida.

Il brusco raffreddamento riporterà l’Italia in pieno autunno con la neve sui monti e uno scenario più consono al periodo. Le condizioni di maltempo si attarderanno maggiormente sulle regioni del Centro-Sud nel weekend, dove non mancheranno condizioni favorevoli a nubifragi. La colonnina di mercurio calerà bruscamente, portandosi localmente al di sotto della media.

Già nel corso di domenica il meteo migliorerà quasi ovunque e avremo le ultime piogge al Sud, in rapida attenuazione. La bassa pressione mediterranea si sposterà abbastanza rapidamente verso sud-est e, a fine weekend, evolverà dallo Ionio verso l’Egeo abbandonando l’Italia. Nel frattempo ci sarà la rimonta da ovest dell’anticiclone, che riporterà condizioni di stabilità.

All’inizio della prossima settimana l’alta pressione riconquisterà tutta Italia, ma nuovi disturbi non tarderanno a manifestarsi sul Nord, lambito da perturbazioni atlantiche in transito sull’Europa Centro-Settentrionale. A cavallo di metà settimana potrebbe transitare un fronte più organizzato con piogge al Centro-Nord, ma sarà una parentesi in un contesto di dominio anticiclonico.

NEL DETTAGLIO

Sabato 5 Novembre: soleggiato al Nord, a parte residue piogge al mattino su Est Emilia e Romagna. Sul Centro Italia schiarite tra Toscana ed Alto Lazio, mentre sarà instabile sulle rimanenti zone con piogge e temporali anche intensi sul medio versante adriatico. Il grosso del maltempo colpirà il Sud e le Isole, con precipitazioni frequenti e rischio di ulteriori nubifragi specie sulla fascia tirrenica e sulla Puglia meridionale.

Domenica 6 Novembre: la bassa pressione mediterranea evolverà dallo Ionio all’Egeo con ancora instabilità sul Sud Italia e sulla Sicilia, ma tendenza a miglioramento serale. Soleggiato altrove I venti spireranno forti da nord, con temperature in ulteriore lieve calo al Sud.

Lunedì 7 Novembre: avvio settimana col sole, a parte addensamenti su Liguria e Alto Tirreno.

Ulteriori tendenze meteo: un modesto peggioramento nella seconda parte di martedì interesserà il Nord, con qualche pioggia più probabile tra Liguria ed alto versante tirrenico. Seguirà un probabile rapido passaggio perturbato al Centro-Nord nella parte centrale della settimana.