METEO SINO AL 20 NOVEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Novembre sta rimettendo le cose a posto, con meteo che assume dei connotati finalmente molto più autunnali. Un piccolo vortice d’aria fredda, giunto dai Balcani, è ancora in azione sull’Italia, con instabilità associata a piogge, temporali e nevicate in montagna. Tutto attorno al vortice domina ancora un campo di alta pressione su buona parte d’Europa.

La grande novità è legata al fatto che il vortice sull’Italia sta facendo in qualche modo da apripista alle perturbazioni, dopo l’avvenuto aggancio con il flusso atlantico. Siamo ad un momento di svolta, che vedrà le correnti oceaniche proporsi in modo sempre più importante, a discapito dell’anticiclone che resterà lontano dall’Italia per tutta questa settimana.

Le perturbazioni, più di una, riusciranno così a penetrare più decise ad estendersi alle nostre latitudini. La pioggia tornerà quindi a bagnare con regolarità gran parte d’Italia. Ci sarà occasione per l’arrivo di nevicate più abbondanti sulle Alpi a tratti fino a quote medie. La prima perturbazione farà irruzione martedì al Nord per poi scivolare nel corso di metà settimana sul resto d’Italia.

A seguire, tra giovedì sera e venerdì, è atteso l’arrivo di un ulteriore impulso perturbato più organizzato carico di pioggia e con apporto d’aria fredda a favorire altre nevicate in montagna sulle Alpi, in un contesto tipico da tardo autunno. Questa perturbazione sarà legata ad un vortice, con instabilità che si attarderà sino almeno a sabato su parte d’Italia.

NEL DETTAGLIO

Martedì 15 Novembre: piogge e rovesci si faranno strada fin dal mattino al Nord-Ovest, all’Emilia e alla Toscana per un fronte atlantico, con fenomeni in intensificazione tra Liguria ed Appennino Tosco-Emiliano. Le precipitazioni si propagheranno, tra pomeriggio e sera, al resto del Nord, all’Umbria, alle Marche e all’Alto Lazio.

Mercoledì 16 Novembre: la parte attiva della perturbazione si sposta verso il Centro-Sud con carico di piogge e temporali specie sull’area tirrenica. Al mattino le precipitazioni insisteranno anche su buona parte del Triveneto, mentre ampie schiarite si affermeranno al Nord-Ovest.

Giovedì 17 Novembre: residua instabilità insisterà all’estremo Sud, mentre una nuova perturbazione raggiungerà il Nord e la Toscana dalla sera, con prime piogge.

Ulteriori tendenze meteo: probabile maltempo tra venerdì e sabato al Centro-Sud, per l’evoluzione della perturbazione atlantica associata all’approfondimento di un vortice mediterraneo.