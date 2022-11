METEO SINO AL 25 NOVEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia è investita in parte dal maltempo legato al flusso oceanico, ma è ancora nulla rispetto a quello che il meteo ci riverserà per la prima parte della prossima settimana. Una volta passata la perturbazione dal weekend, il Mediterraneo Centrale sarà bersaglio di un nuovo fronte associato ad un intenso ciclone in arrivo dall’Atlantico.

La circolazione ciclonica si approfondirà proprio sull’Italia e questo determinerà condizioni di marcato maltempo. Sono attesi fenomeni localmente violenti accompagnati da venti che rinforzeranno sino a burrasca e tempesta. Le precipitazioni si presenteranno abbondanti, con maggiore coinvolgimento anche del Nord Italia.

Il peggioramento meteo entrerà nel vivo entro la serata di lunedì, quando la perturbazione raggiungerà le regioni di Nord-Ovest e la Sardegna, con precipitazioni in progressiva estensione verso est. La neve sulle Alpi e sull’Alto Appennino potrebbe spingersi per la prima volta a quote relativamente basse fin sotto i 1000 metri e a tratti persino in collina sul Basso Piemonte.

Piogge, temporali e venti burrascosi saranno protagonisti soprattutto martedì, in modo anche violento lungo le aree tirreniche. In questa fase il ciclone si approfondirà in modo esplosivo, con un minimo attorno ai 990 hPa. Da mercoledì la tempesta si allontanerà verso i Balcani ed avremo un generale miglioramento, probabilmente solo temporaneo.

NEL DETTAGLIO

Domenica 20 Novembre: piogge e temporali si andrà a localizzare verso il Sud e le due Isole Maggiori, ma in mattinata rovesci intermittenti persisteranno ancora sul Lazio e sulle centrali adriatiche, con rapido miglioramento in giornata. Dalla sera nevicate in arrivo sui confini alpini dai 1000 metri, più intense sui settori valdostani.

Lunedì 21 Novembre: iniziali schiarite su quasi tutta la Penisola, a parte residui scrosci di pioggia sul Basso Tirreno legati alla vecchia perturbazione. Peggiora dal pomeriggio-sera a partire dal Nord-Ovest e dalla Sardegna, con forti temporali a fine giornata su Liguria e ovest Sardegna.

Martedì 22 Novembre: la perturbazione, associata ad un profondo vortice, abbraccerà l’Italia, con precipitazioni abbondanti tra Nord-Est ed aree tirreniche. Neve sulle Alpi anche sotto i 1000 metri.

Ulteriori tendenze meteo: il vortice già mercoledì si allontanerà verso i Balcani, con ultime precipitazioni che insisteranno tra medio-basso versante adriatico, zone meridionali tirreniche e Sicilia.