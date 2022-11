METEO SINO AL 17 NOVEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Novembre è arrivato ad un momento di svolta destinato a cambiare il corso di un autunno segnato da anomalie meteo eccezionali e persistenti. Un enorme campo di alta pressione domina la scena su buona parte dell’Europa. Il posizionamento dei massimi pressione sulle nazioni centro-settentrionali del Continente è causa della discesa d’aria fredda verso i Balcani, dove si va formando un vortice.

Cosa accadrà? Il vortice è destinato a sfondare verso l’Italia, scorrendo con moto retrogrado da est verso ovest lungo il fianco meridionale dell’anticiclone africano. Questa circolazione ciclonica fredda entrerà così in pieno Mediterraneo Centrale nel corso del weekend, con meteo decisamente più movimentato e temperature in calo.

Il peggioramento si avvertirà dapprima al Sud, in quanto il vortice punterà inizialmente l’area ionica. Successivamente, nel corso di domenica, le piogge risaliranno anche sulle regioni adriatiche e al Nord, con arrivo di piogge e qualche rovescio. La netta diminuzione termica potrà favorire anche qualche spruzzata di neve sulle maggiori cime dell’Appennino.

Il vortice italico sarà poi agganciato dalle correnti atlantiche già all’inizio della prossima settimana, con l’anticiclone costretto ad arretrare sull’Europa Centro-Orientale. Nuove perturbazioni saranno così calamitate verso l’Italia, anche se con coinvolgimento maggiore del Nord ed in parte del Centro Italia. Ci sarà occasione per l’arrivo di nevicate più abbondanti sulle Alpi al di sopra dei 1500 metri.

NEL DETTAGLIO

Sabato 12 Novembre: peggiora al Sud, con precipitazioni in arrivo su Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia orientale, localmente forti dalla sera sui settori ionici della Calabria. Il sole prevarrà sul resto d’Italia, a parte velature, con tendenza ad aumento delle nubi sulle centrali adriatiche in serata.

Domenica 13 Novembre: piogge in risalita dal Sud verso le centrali adriatiche e la Sardegna orientale. In genere asciutto sulle coste tirreniche. Peggiora in Romagna e poi su pianure venete.

Lunedì 14 Novembre: spiccata instabilità, con precipitazioni più frequenti al Nord.

Ulteriori tendenze meteo: una perturbazione, legata alle correnti atlantiche, si farà strada al Nord e sulla Toscana, poi sul resto del Centro Italia. Attese piogge a carattere diffuso e nevicate sull’Arco Alpino a partire dai 1500 metri. Peggiora anche al Sud nel corso di metà settimana.