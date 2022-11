METEO SINO AL 6 DICEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Non si ferma l’offensiva del maltempo sull’Italia, con un vortice depressionario che condiziona il meteo in alcune regioni causando maltempo anche intenso al Sud. A sua volta, l’area depressionaria contribuisce a richiamare correnti più fredde orientali verso il Nord e le regioni adriatiche, con spruzzate di neve in Appennino oltre i 1000 metri, ma occasionalmente più in basso.

L’inverno sta nel frattempo facendo sul serio alle medie-alte latitudini europee, dove affluiscono correnti ben più rigide collegate al vasto anticiclone di matrice russo siberiana. Quale evoluzione attenderci sull’Italia? Dopo una breve pausa giovedì, a partire da venerdì entrerà in scena un nuovo vortice depressionario in formazione sul Mediterraneo Occidentali.

Quest’area depressionaria si svilupperà come conseguenza del contrasto fra l’aria mite afro mediterranea e quella ben più fredda europea. La perturbazione associata al vortice interesserà così l’Italia a partire dalle regioni occidentali, creando le premesse per un peggioramento importante che condizionerà poi il weekend.

Il maltempo coinvolgerà così in modo più diretto anche il Centro-Nord, con precipitazioni diffuse. L’ulteriore iniziale afflusso d’aria fredda comporterà nevicate a quote basse sulle Alpi, ma con tendenza a risalita del limite delle nevicate nel corso del weekend. La neve cadrà inizialmente fino attorno agli 800-1000 metri anche su parte dell’Appennino.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 1° Dicembre: presenza di nuvolosità più compatta con piogge sparse lungo le regioni adriatiche, parte del Sud e specie sulla Puglia, dove i fenomeni saranno più incisivi. Miglioramento in giornata sul Meridione, mentre dalla sera si attende un nuovo peggioramento sul sud della Sardegna. Deboli precipitazioni giungeranno verso sera anche sul Nord-Est.

Venerdì 2 Dicembre: la nuova perturbazione entrerà in scena, con piogge dalla Sardegna verso le regioni tirreniche e poi tutto il Centro Italia e la Campania. Piovaschi interesseranno anche il Nord, con neve su Alpi, Prealpi e settori dell’Appennino Settentrionale dagli 800-900 metri.

Sabato 3 e Domenica 4 Dicembre: weekend che partirà con maltempo e precipitazioni diffuse, nevose su Alpi e Appennino. Temporali anche forti su aree tirreniche e ioniche.

Ulteriori tendenze meteo: probabile pausa dal maltempo nei primi giorni della prossima settimana, in attesa di nuove perturbazioni in un contesto sempre più invernale.