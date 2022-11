METEO SINO AL 13 NOVEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un campo di alta pressione è tornato ad affermarsi sull’Italia, con una parentesi di meteo diffusamente stabile. Le temperature sono in risalita principalmente nei valori massimi grazie all’abbondante soleggiamento. Rimane invece in eredità il freddo notturno lasciato dal vortice freddo mediterraneo traslato verso l’Egeo e la Turchia.

Nuovi disturbi non tarderanno a manifestarsi sul Nord, già imminenti a causa dell’approssimarsi di una nuova perturbazione atlantica che, legata ad un profondo vortice di bassa pressione sul Regno Unito, eroderà il bordo settentrionale della campana anticiclonica. L’impulso perturbato è atteso a cavallo di metà settimana al Centro-Nord con nuove piogge.

Una nuova contemporanea rimonta dell’anticiclone, in espansione dalla Spagna verso l’Europa Centrale, taglierà in due la saccatura con una parte che si isolerà in goccia fredda a ridosso delle Baleari, senza però particolari conseguenze sull’Italia. Il rinforzo dell’anticiclone sull’Europa Centro-Settentrionale favorirà la discesa di un ulteriore impulso freddo verso i Balcani.

Le ultime proiezioni vedono poi questo vortice freddo scorrere nel prossimo weekend con moto retrogrado da est verso ovest, lungo il fianco meridionale dell’anticiclone, in probabile transito proprio sull’Italia. Se tale evoluzione fosse confermata, si potrebbe avere maltempo e clima quasi invernale con anche la neve in montagna.

NEL DETTAGLIO

Martedì 8 Novembre: aumento della nuvolosità al Nord ed in particolare tra Liguria e alto versante tirrenico, con locali piovaschi tra pomeriggio e sera. Soleggiato sul resto d’Italia, con velature tra Sardegna e regioni centrali.

Mercoledì 9 Novembre: peggiora dapprima al Nord-Ovest e sull’Alta Toscana con piogge e locali rovesci in successiva estensione al resto del Nord.

Giovedì 10 Novembre: ulteriori piogge al Nord-Est, in estensione poi a Marche ed Umbria.

Ulteriori tendenze meteo: spiccata variabilità su regioni centrali adriatiche, Calabria ed Isole, in attesa poi dell’ingresso d’aria più fredda dai Balcani nel weekend che porterà un’accentuazione generale dell’instabilità con temperature in calo.