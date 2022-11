METEO SINO AL 26 NOVEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il cambio radicale delle condizioni meteo, con l’apertura della porta dell’Atlantico, ha riportato da giorni le perturbazioni con piogge frequenti alternate a pause. In questo frangente affluisce anche aria un po’ più fredda, con temperature finalmente in linea con il periodo. Le correnti atlantiche saranno ancora protagoniste e ci avviamo verso una fase critica di maltempo.

In avvio di settimana il bacino centro-occidentale del Mediterraneo sarà bersaglio di un nuovo fronte, associato ad un intenso ciclone in arrivo dall’Atlantico. La circolazione ciclonica si approfondirà proprio sull’Italia e questo determinerà condizioni di marcato maltempo, con fenomeni localmente violenti accompagnati da venti che rinforzeranno sino a burrasca e tempesta.

Le precipitazioni si presenteranno abbondanti, con maggiore coinvolgimento anche del Nord Italia. Il peggioramento meteo entrerà nel vivo entro la serata di lunedì, quando la perturbazione raggiungerà le regioni di Nord-Ovest e la Sardegna, con precipitazioni in progressiva estensione verso est. La giornata peggiore sarà martedì, tra piogge, temporali e venti a tratti tempestosi.

La neve sulle Alpi e sull’Alto Appennino potrebbe spingersi per la prima volta a quote relativamente basse fin sotto i 1000 metri e a tratti persino in collina sul Basso Piemonte. Da mercoledì è atteso un miglioramento grazie allo spostamento del vortice verso i Balcani. La tregua durerà poco ed avremo variabilità prima di un nuovo peggioramento sul finire della settimana.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 21 Novembre: la giornata partirà con ampi sprazzi di sereno su quasi tutta la Penisola. Attesi residui scrosci di pioggia sul Basso Tirreno legati alla vecchia perturbazione. Peggiora dal pomeriggio-sera a partire dal Nord-Ovest e dalla Sardegna, con piogge e neve sulle Alpi Occidentali dai 1000-1200 metri. I fenomeni si intensificheranno in Sardegna e sulla Liguria.

Martedì 22 Novembre: generale maltempo fin dal mattino, con il vortice che abbraccerà l’Italia. Le precipitazioni si presenteranno più abbondanti ed intense tra Nord-Est ed aree tirreniche, con rischio nubifragi. Neve copiosa su Alpi e Appennino. Migliora a partire dal Nord-Ovest.

Mercoledì 23 Novembre: ci sarà un rapido miglioramento con piogge ancora tra Sud ed Isole, oltre che sul medio-basso versante adriatico. Nevicate insisteranno sui confini alpini.

Ulteriori tendenze meteo: variabilità con temperature in risalita. Probabile peggioramento da venerdì sulle regioni occidentali per un nuovo fronte atlantico.