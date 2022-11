METEO SINO AL 18 NOVEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Lo scenario meteo si va ribaltando in questo weekend. L’anticiclone e il clima mite saranno spazzati via dall’intrusione di un vortice d’aria fredda in quota dai Balcani. Dopo aver concentrato i propri effetti al Sud, il piccolo vortice risalirà verso nord-ovest coinvolgendo buona parte d’Italia con rovesci intermittenti e soprattutto un deciso calo delle temperature.

La netta diminuzione termica potrà favorire anche qualche spruzzata di neve sulle maggiori cime dell’Appennino e a seguire sulle Alpi. Questo weekend segnerà una grande svolta, in quanto il vortice sulla nostra Penisola sarà agganciato dalle correnti atlantiche, le quali riusciranno a penetrare sull’ovest Europa e ad estendersi alle nostre latitudini già ad inizio settimana.

L’anticiclone subirà così un primo netto ridimensionamento e sarà costretto ad arretrare sull’Europa Centro-Orientale. Nuove perturbazioni saranno così calamitate verso l’Italia e riporteranno le tanto agognate precipitazioni. Ci sarà occasione per l’arrivo di nevicate più abbondanti sulle Alpi fino a quote medie.

Il primo fronte farà irruzione martedì al Nord per poi scivolare nel corso di metà settimana al Centro-Sud. Nella seconda parte della settimana è probabile l’arrivo di un ulteriore impulso perturbato più organizzato carico di pioggia e con apporto d’aria fredda a favorire altre nevicate in montagna, in un contesto tipico da tardo autunno.

NEL DETTAGLIO

Domenica 13 Novembre: rovesci sparsi, a carattere intermittente, risaliranno dal Sud verso le centrali adriatiche, appenniniche e la Sardegna orientale, con episodi anche temporaleschi. Peggiora in Romagna, Emilia e poi su pianure del Triveneto e della Bassa Lombardia entro sera.

Lunedì 14 Novembre: piogge indugeranno al Nord, con neve sulle Alpi dai 1300-1400 metri. Rovesci interesseranno anche le centrali adriatiche, la Campania e l’Alta Puglia.

Martedì 15 Novembre: peggiora al Nord-Ovest e sulla Toscana per un fronte atlantico.

Ulteriori tendenze meteo: la circolazione atlantica prenderà il sopravvento, con il primo fronte che si farà strada anche verso il Centro-Sud. Seguirà una successiva fase di maltempo da venerdì, con precipitazioni probabilmente più corpose e nevicate anche copiose sulle Alpi.