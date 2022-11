METEO SINO AL 4 DICEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Una nuova area di bassa pressione si è approfondita sui bacini meridionali italiani, con meteo improntato al maltempo principalmente al Sud. La depressione si è sviluppata a seguito dell’affondo verso il Mediterraneo di aria più fredda polare marittima. A sua volta, l’area depressionaria contribuisce a richiamare correnti più fredde orientali verso il Nord e le regioni adriatiche.

Il grosso delle precipitazioni lo ritroviamo sull’area ionica, con anche forti temporali. Il clima si sta nel frattempo facendo sempre più invernale e la circolazione generale non subirà grosse variazioni nemmeno nella seconda parte di settimana. Correnti d’aria fredda investiranno l’Europa Centro-Orientale, lambendo anche parte d’Italia.

A partire da venerdì entrerà in scena un nuovo vortice depressionario, che ancora si avvarrà del contrasto fra l’aria mite in ingresso dal Basso Atlantico e quella ben più fredda europea collegata ad un anticiclone russo-scandinavo sempre più solido. La nuova area ciclonica si posizionerà più a nord e ad ovest, tra la Francia e le regioni settentrionali dell’Italia.

Negli ultimi giorni della settimana il maltempo coinvolgerà così in modo più diretto anche il Centro-Nord, con precipitazioni diffuse. L’ulteriore afflusso d’aria fredda da est comporterà nevicate a quote basse fino attorno agli 800-1000 metri in Appennino, ma a quote collinari al Nord sulle Alpi e sulla dorsale emiliana.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 30 Novembre: forti temporali li ritroveremo tra Calabria, Sicilia e Puglia Meridionale, con fenomeni localmente sino a nubifragio. Piogge più moderate sono attese sul resto del Sud. Qualche precipitazione interesserà anche la Sardegna orientale, le aree centrali adriatiche e la Romagna, con possibili spruzzate di neve dagli 800-900 metri in Appennino.

Giovedì 1° Dicembre: molte nubi con piogge sparse lungo le regioni adriatiche, parte del Sud e specie sulla Puglia, dove i fenomeni saranno più incisivi. Miglioramento in giornata sul Meridione, mentre dalla sera si attende un nuovo peggioramento sul sud della Sardegna.

Venerdì 2 Dicembre: entrerà in scena la nuova perturbazione, con piogge dalla Sardegna verso le regioni tirreniche e poi tutto il Centro Italia. Piovaschi interesseranno anche il Nord.

Ulteriori tendenze meteo: weekend che inizierà con il maltempo. Farà più freddo al Nord, dove potrebbe nevicare sino in collina. Le nevicate interesseranno anche l’Appennino Centrale localmente anche al di sotto dei 1000 metri di quota.