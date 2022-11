METEO SINO AL 12 NOVEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Torna l’alta pressione sull’Italia e lo fa a discapito di quel vortice depressionario che ha scosso il meteo degli ultimi giorni con maltempo, oltre ad un brusco calo delle temperature. La bassa pressione mediterranea ha già abbandonato l’Italia e tenderà ad allontanarsi ulteriormente verso l’Egeo e poi la Turchia.

Da ovest si sta palesando la rimonta decisa dell’anticiclone, che riporta condizioni di stabilità, a parte ultimi strascichi d’instabilità sulle regioni più meridionali. Nei primi giorni della settimana l’alta pressione riconquisterà tutta Italia, ma nuovi disturbi non tarderanno a manifestarsi sul Nord, a causa dell’approssimarsi di una nuova perturbazione atlantiche.

L’impulso perturbato è atteso a cavallo di metà settimana al Centro-Nord con nuove piogge. L’evoluzione risulterà rapida e sarà una parentesi in un contesto di dominio anticiclonico. Non è atteso maltempo organizzato. A seguire l’alta pressione si rafforzerà di nuovo, ma con massimi che emigreranno verso l’Europa Centro-Settentrionale.

Tale dinamica potrebbe incentivare la discesa di un vortice d’aria fredda verso l’Europa Orientale ed i Balcani. Le ultime proiezioni vedono poi questo vortice freddo scorrere nel prossimo weekend con moto retrogrado da est verso ovest, lungo il fianco meridionale dell’anticiclone, con possibile obiettivo l’Italia. Se tale evoluzione fosse confermata, si potrebbe avere clima invernale.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 7 Novembre: scenari soleggiati, a parte addensamenti nuvolosi tra messinese e bassa Calabria con ultimi possibili fenomeni isolati ad inizio giornata. Aumento della nuvolosità in giornata su Liguria e Alto Tirreno, per via d’infiltrazioni umide atlantiche.

Martedì 8 Novembre: nubi più compatte si faranno strada al Nord ed in particolare tra Liguria e alto versante tirrenico, con locali piovaschi tra pomeriggio e sera.

Mercoledì 9 Novembre: piogge e rovesci sparsi colpiranno il Nord e l’Alta Toscana.

Ulteriori tendenze meteo: tra giovedì e venerdì qualche precipitazione scivolerà verso il Centro-Sud, in attesa poi dell’ingresso d’aria più fredda dai Balcani nel weekend.