METEO SINO AL 27 NOVEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia si appresta a vivere una fase di meteo particolarmente avverso nella giornata di martedì 22 novembre. La circolazione ciclonica si approfondirà proprio sui mari italiani e questo determinerà condizioni di marcato maltempo. Sono attesi fenomeni localmente violenti accompagnati da venti che rinforzeranno sino a burrasca e tempesta con inevitabili criticità.

Il maltempo, seppur così intenso, non perdurerà a lungo. Già mercoledì il meteo migliorerà, con il vortice che attenuato si sposterà sui Balcani. Resterà però attiva una circolazione di correnti umide occidentali, che trasporterà un nuovo fronte molto più debole del precedente. Ci sarà al più qualche piovasco ed il ritorno di nevicate sulle Alpi Occidentali dai 1000 metri.

Nel corso di metà settimana l’Italia sarà contesa tra le correnti occidentali e l’anticiclone in parziale recupero sul Mediterraneo. Tuttavia l’alta pressione non sembra assolutamente in grado di affermarsi. Nel corso di venerdì è previsto l’ingresso di un nuovo impulso instabile da ovest che porterà piogge e rovesci ad iniziare dalle aree tirreniche. Poi toccherà al Centro-Sud.

Questo fronte sarà associato ad un nuovo vortice in spostamento dal Tirreno allo Ionio, che poi nel weekend fungerà da richiamo per aria più fredda in arrivo dall’Europa Balcanica. La contestuale rimonta dell’alta pressione dalla Spagna verso l’Europa Centrale ed il Baltico favorirà l’afflusso d’aria moderatamente fredda sull’Italia nel weekend, con calo termico specie sui versanti adriatici.

NEL DETTAGLIO

Martedì 22 Novembre: maltempo Nord, specie tra Emilia Romagna, Lombardia e Triveneto, con piogge abbondanti e tanta neve sui rilievi alpini ed appenninici dai 900-1200 metri. Migliora in giornata da ovest. Forte maltempo anche sul resto d’Italia, specie sulle aree tirreniche, con rischio nubifragi. Forti venti daranno luogo ad intense mareggiate.

Mercoledì 23 Novembre: generale miglioramento, a parte rovesci che si attarderanno sul basso versante tirrenico. Un nuovo fronte più debole interverrà in giornata da ovest, con qualche pioggia sulle Isole, in Toscana e nevicate sui confini alpini occidentali dai 1000 metri.

Giovedì 24 Novembre: potrebbe risultare il giorno migliore della settimana, pur con nubi irregolari e qualche pioggia sulle aree tirreniche meridionali.

Ulteriori tendenze meteo: peggiora da venerdì sulle regioni occidentali per un nuovo fronte atlantico, con nuova depressione mediterranea che condizionerà anche il meteo del weekend quando potrebbe giungere aria più fredda da nord-est.