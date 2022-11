METEO SINO AL 28 NOVEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il maltempo sferza l’Italia, con meteo particolarmente burrascoso per una bassa pressione esplosiva che si è organizzata sui mari italiani. Non mancano fenomeni localmente violenti accompagnati da venti in rinforzo sino a burrasca e tempesta, con inevitabili criticità. La fase di acuto maltempo non perdurerà a lungo ed avremo una tregua.

Già mercoledì il meteo migliorerà, con il vortice che attenuato si sposterà sui Balcani. Resterà però attiva una circolazione di correnti umide occidentali, che trasporterà un nuovo fronte molto più debole del precedente con qualche piovasco in Toscana, Sardegna e ritorno di nevicate sulle Alpi Occidentali dai 1000 metri, in estensione ai confini del resto della catena alpina.

A cavallo di metà settimana l’Italia sarà contesa tra le correnti occidentali e l’anticiclone in parziale recupero sul Mediterraneo. Tuttavia l’alta pressione non sembra assolutamente in grado di prendere il sopravvento, tanto che per venerdì è previsto l’ingresso di un nuovo impulso instabile da ovest che porterà piogge e rovesci ad iniziare dalle aree tirreniche e dalla Sardegna.

La perturbazione sarà associata ad un nuovo vortice ciclonico in spostamento dal Tirreno allo Ionio, che poi nel weekend determinerà ancora instabilità al Centro-Sud e fungerà da richiamo per aria più fredda in arrivo dall’Europa Balcanica. Il calo termico si farà sentire maggiormente sui versanti orientali della Penisola.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 23 Novembre: deciso miglioramento, a parte rovesci che si attarderanno sul basso versante tirrenico. Un nuovo impulso frontale, molto più debole del precedente, interverrà in giornata da ovest, con nevicate sulle Alpi Occidentali dai 1000 metri. Attesa qualche pioggia sulle Isole Maggiori ed in Toscana.

Giovedì 24 Novembre: si rivelerà la giornata probabilmente più stabile, pur con nubi irregolari e qualche pioggia sulle aree tirreniche meridionali, tra Calabria e Sicilia nord-orientale. Ulteriori spruzzate di neve interesseranno i confini alpini orientali, ma in attenuazione.

Venerdì 25 Novembre: un nuovo impulso perturbato determinerà un peggioramento a partire dalla Sardegna e dal medio-alto versante tirrenico, con piogge e rovesci.

Ulteriori tendenze meteo: la perturbazione, associata ad nuova depressione mediterranea, condizionerà anche il meteo del weekend. L’instabilità coinvolgerà il Centro-Sud con arrivo d’aria più fredda sulle regioni adriatiche.