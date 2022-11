METEO SINO AL 24 NOVEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Una vasta depressione si estende dal Nord Atlantico fin verso il Mediterraneo, con meteo che si farà ancor più turbolento nel weekend. Il clima rimane al momento ancora mite dal sapore autunnale, mentre il freddo invernale è sbarcato dalla Russia verso parte dell’Europa centro-orientale con temperature in picchiata e prime nevicate al piano.

Il weekend non promette nulla di buono, per effetto di un nuovo impulso perturbato. L’arrivo di aria più fredda stimolerà la formazione di un vortice mediterraneo, che condizionerà il weekend con maltempo al Centro-Sud. Ci sarà occasione per l’arrivo di nevicate a quote più basse sulle Alpi e più abbondanti in parte dell’Appennino, con temperature che caleranno al Centro-Nord.

A seguire, già nel corso di domenica il vortice ciclonico traslerà verso i Balcani favorendo un generale miglioramento, a parte l’instabilità che tenderà ad attardarsi sulle regioni meridionali. Si tratterà però solo di una tregua momentanea. All’inizio della prossima settimana interverrà una perturbazione ancora più aggressiva, associata ad un nuovo ciclone mediterraneo più intenso.

Il maltempo potrà risultare anche acuto, con maggiore coinvolgimento anche del Nord Italia. La neve sulle Alpi potrebbe spingersi per la prima volta a quote relativamente basse fin sotto i 1000 metri e a tratti persino in collina sul Basso Piemonte. Piogge, temporali e venti burrascosi saranno protagonisti soprattutto martedì, in modo anche violento lungo le aree tirreniche.

NEL DETTAGLIO

Sabato 19 Novembre: maltempo al Centro-Sud ed Isole, con precipitazioni anche intense soprattutto tra medio e basso versante tirrenico e nevicate lungo la dorsale centro-settentrionale appenninica oltre i 1400-1600 metri. Resterà un po’ ai margini il Nord, con precipitazioni in risalita verso Emilia Romagna e Basso Veneto, anche battenti sul settore romagnolo.

Domenica 20 Novembre: il maltempo si andrà a localizzare verso il Sud e la Sicilia, ma in mattinata rovesci intermittenti persisteranno ancora in Sardegna e sulle centrali adriatiche, con rapido miglioramento in giornata. Dalla sera nevicate in arrivo sui confini alpini dai 1000 metri.

Lunedì 21 Novembre: prevalenza di schiarite quasi ovunque al mattino, a parte residui scrosci di pioggia sul Basso Tirreno. Peggiora dal pomeriggio-sera a partire dal Nord-Ovest e dalla Sardegna.

Ulteriori tendenze meteo: l’Italia sarà sferzata da un ciclone mediterraneo, che determinerà meteo molto perturbato martedì con piogge e temporali. In arrivo neve su Alpi ed Appennino anche copiosa, sino a quote localmente basse.