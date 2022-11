METEO SINO AL 22 NOVEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Una perturbazione interessa l’Italia e fa decisamente da apripista alle correnti atlantiche con meteo che prende una piega favorevole alle grandi piogge. Siamo dinanzi ad una vera svolta stagionali, che vedrà le correnti oceaniche proporsi in modo sempre più importante, a discapito dell’anticiclone di cui non sentiremo parlare per molti giorni.

Tra una perturbazione e l’altra ci saranno solo brevi intervalli. Questa fase movimentata è solo all’inizio, in quanto si sta venendo a creare un flusso continuo dove si incanaleranno le perturbazioni in direzione del Mediterraneo. Ci sarà occasione per l’arrivo di nevicate più abbondanti sulle Alpi, anche se per il momento solo in quota.

Il freddo invernale al momento riguarda solo alcune aree dell’Europa Centro-Orientale, dove stanno arrivando anche le prime nevicate in pianura. Sull’Italia invece continueranno ad affluire correnti perlopiù miti dai quadranti occidentali, anche se nel weekend ci sarà spazio per l’ingresso, almeno temporaneo, di masse d’aria più fredde.

L’ingresso di un’ulteriore perturbazione con associato nucleo freddo, sul finire della settimana, darà vita ad un vortice che condizionerà poi il meteo soprattutto al Centro-Sud con rischio di temporali anche forti e venti burrascosi. La neve arriverà a quote più basse sulle Alpi e su parte dell’Appennino. Il viavai di perturbazioni sembra proseguire anche per la prossima settimana.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 17 Novembre: l’Italia si troverà tra un fronte che va via e l’altro in avvicinamento. In mattinata residue precipitazioni interesseranno Puglia meridionale, Calabria e Sicilia. Dal tardo pomeriggio sera si affaccerà la nuova perturbazione con precipitazioni in intensificazione su Liguria, Toscana, Lazio ed Alpi Occidentali, dove nevicherà a partire dai 1800 metri.

Venerdì 18 Novembre: piogge più diffuse interesseranno la Sardegna ed il Centro Italia, specie fascia tirrenica, in estensione al Sud con rovesci più forti in Calabria. Più asciutto al Nord, a parte precipitazioni sul Friuli e sui settori alpini.

Sabato 19 e Domenica 20 Novembre: peggiora per un nuovo fronte atlantico, che darà vita ad una circolazione ciclonica, con precipitazioni anche intense al Centro-Sud.

Ulteriori tendenze meteo: altre perturbazioni porteranno molta pioggia nella prima parte della settimana. Fase più fredda al Nord, con neve sulle Alpi a quote medie.