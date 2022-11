METEO SINO AL 21 NOVEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

La seconda metà di Novembre promette uno scenario meteo nettamente diverso da quello riscontrato finora in quest’Autunno. Il flusso atlantico ha tutte le intenzioni di agire in modo sempre più diretto sino alle nostre latitudini. Arriveranno così una serie di perturbazioni cariche di pioggia, associate anche a vortici di bassa pressione sul Mediterraneo.

Un primo fronte ha raggiunto l’Italia. Come detto è solo l’inizio in quanto si sta venendo a creare un flusso continuo dove si incanaleranno le perturbazioni, una dietro l’altra. Siamo ad un momento di svolta, che vedrà le correnti oceaniche proporsi in modo sempre più importante, a discapito dell’anticiclone che sarà relegato ai margini per diverso tempo.

Ci sarà occasione per l’arrivo di nevicate più abbondanti sulle Alpi a tratti fino a quote medie. Per il momento non è attesa ancora neve a quote troppo basse, diversamente da quanto accadrà su alcune aree dell’Europa Centro-Orientale, in quanto prevarranno afflussi d’aria mite dai quadranti occidentali, senza spazio per interferenze d’aria particolarmente fredda.

Non si prevede nulla di buono nemmeno per il prossimo weekend, con l’ingresso di una perturbazione venerdì, legata ad un vortice che condizionerà poi il meteo soprattutto al Centro-Sud con rischio di temporali anche forti e venti burrascosi. Il viavai di perturbazioni sembra proseguire anche per la prossima settimana, con spazio per maltempo a tratti marcato e molta neve sui monti.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 16 Novembre: il fronte si sposta verso il Centro-Sud con carico di piogge e temporali specie sulla fascia tirrenica. Non sono da escludere locali nubifragi tra Campania e Calabria. Il Nord godrà di un miglioramento già dal mattino, a parte residue precipitazioni sul Triveneto.

Giovedì 17 Novembre: breve tregua, in attesa di una nuova perturbazione che raggiungerà il Nord e la Toscana dal tardo pomeriggio sera, con prime precipitazioni a partire dai settori occidentali.

Venerdì 18 Novembre: maltempo sul Centro Italia, specie fascia tirrenica, in estensione al Sud.

Ulteriori tendenze meteo: una circolazione ciclonica caratterizzerà il weekend, con maltempo sabato al Centro-Sud e parte della Val Padana. Domenica le precipitazioni insisteranno al Meridione.