METEO SINO AL 19 NOVEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un piccolo vortice d’aria fredda, giunto dai Balcani, abbraccia ora l’Italia comportando meteo più instabile con un primo calo delle temperature. Tutto attorno al vortice domina ancora un campo di alta pressione su oltre mezza Europa, ma qualcosa inizia a muoversi sul lato occidentale del Continente dove iniziano ad affacciarsi le perturbazioni atlantiche.

Siamo ad un momento di svolta, in quanto il vortice ora sull’Italia sarà agganciato ed assorbito all’interno del flusso atlantico. Le perturbazioni associate riusciranno così a penetrare più decise ad estendersi alle nostre latitudini già dai primi giorni della settimana. L’anticiclone subirà così un primo netto ridimensionamento, restringendo via via la propria sfera d’influenza sull’Europa.

Torneranno così con ogni probabilità le tanto agognate precipitazioni, che riporteranno finalmente il meteo autunnale al giusto posto. Ci sarà occasione per l’arrivo di nevicate più abbondanti sulle Alpi fino a quote medie. Un primo fronte atlantico farà irruzione martedì al Nord per poi scivolare nel corso di metà settimana al Centro-Sud.

Nella seconda parte della settimana è probabile l’arrivo di un ulteriore impulso perturbato più organizzato carico di pioggia e con apporto d’aria fredda a favorire altre nevicate in montagna sulle Alpi, in un contesto tipico da tardo autunno. Non è da escludere l’approfondimento di un vortice sul Mediterraneo che potrebbe favorire il persistere dell’instabilità sino a tutto il prossimo weekend.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 14 Novembre: condizioni di diffusa instabilità per gli effetti residui del vortice del weekend. Rovesci sparsi interesseranno ancora il Sud, il Lazio e l’Abruzzo. Piogge interesseranno il Nord, specie l’Alta Val Padana ed il Nord-Ovest, con neve sulle Alpi dai 1300-1400 metri.

Martedì 15 Novembre: arrivano piogge al Nord-Ovest e sulla Toscana per un fronte atlantico, in estensione a gran parte del Nord. Fenomeni più intensi in Liguria dalla sera.

Mercoledì 16 Novembre: il maltempo si sposta tra il Nord-Est ed il Centro-Sud.

Ulteriori tendenze meteo: dopo un temporaneo miglioramento, seguirà una successiva fase di maltempo da venerdì, per l’intrusione di una nuova perturbazione d’origine atlantica.