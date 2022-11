METEO SINO AL 3 DICEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il Sud Italia è ancora nella morsa del maltempo, ma il meteo si avvia ad un miglioramento per lo sprofondamento del vortice ciclonico mediterraneo sulle coste della Libia. Nel contempo aria più fredda è richiamata verso l’Italia, con un calo termico più sentito lungo i versanti adriatici e sulle regioni settentrionali.

Per i primi giorni della settimana la situazione non promette nulla di buono. Dopo una piccola tregua nella giornata di lunedì, da martedì entrerà in azione una nuova area ciclonica. Anche in quest’occasione le precipitazioni più importanti appaiono destinate alle Isole Maggiori, al Sud e ai versanti adriatici. Qualche pioggia bagnerà localmente anche il Nord, ma a carattere più debole.

Il nuovo minimo depressionario sarà alimentato da apporti d’aria più fredda che saranno causa di un ulteriore calo termico. La quota neve calerà anche al di sotto dei 1000 metri lungo parte dell’Appennino Centro-Settentrionale, nei momenti con precipitazioni. I fiocchi potrebbero occasionalmente spingersi a quote collinari.

L’Italia resterà sotto tiro di ulteriori impulsi perturbati in entrata dal Vicino Atlantico, che interagiranno con l’aria più fredda presente oltralpe. Nella giornata di giovedì 1° Dicembre le precipitazioni dovrebbero risalire anche verso il Nord Italia, con possibili nevicate a quote basse lungo l’Arco Alpino.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 28 Novembre: la giornata partirà bene con ampie zone di sereno, ma l’arrivo della nuova perturbazione causerà un peggioramento al Nord, in Sardegna e sul medio-alto versante tirrenico dove avremo le prime deboli precipitazioni a carattere sparso. Dalla notte arrivano forti temporali verso la Sicilia.

Martedì 29 Novembre: marcato maltempo tra Sardegna, Sicilia e bassa Calabria, dove i temporali potranno assumere carattere di nubifragio, specie sulla Calabria ionica verso sera. Qualche pioggia al Nord, con neve dagli 800-1000 metri. Correnti da nord/est porteranno aria più fredda.

Mercoledì 30 Novembre: piogge diffuse, con temporali, insisteranno al Sud e sulla Sicilia. Qualche precipitazione interesserà anche le Adriatiche, con neve in Appennino dagli 800 metri.

Ulteriori tendenze meteo: persistente instabilità sull’Italia, terreno di scontro tra correnti più fredde da est ed aria più temperata ed umida di matrice mediterranea.