METEO SINO ALL’11 NOVEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un ciclone mediterraneo, alimentato da aria fredda, ha scosso il meteo sull’Italia apportando non solo maltempo, ma anche un brusco calo delle temperature. Il caldo anomalo ha lasciato spazio ad un clima decisamente più consono per il periodo. La bassa pressione mediterranea si sposterà abbastanza rapidamente verso sud-est e già domenica evolverà verso l’Egeo.

Nel frattempo ci sarà la rimonta da ovest dell’anticiclone, che riporterà condizioni di stabilità, a parte ultimi strascichi d’instabilità sulle regioni più meridionali. All’inizio della prossima settimana l’alta pressione riconquisterà tutta Italia, ma nuovi disturbi non tarderanno a manifestarsi sul Nord, lambito da perturbazioni atlantiche in transito sull’Europa Centro-Settentrionale.

Correnti umide sud-occidentali precederanno il transito di un nuovo fronte perturbato, atteso a cavallo di metà settimana al Centro-Nord con nuove piogge. L’evoluzione risulterà rapida e sarà una parentesi in un contesto di dominio anticiclonico. Non è atteso maltempo organizzato, ma solo un passaggio fugace di precipitazioni.

Nella seconda parte della settimana l’alta pressione si irrobustirà di nuovo, con massimi che si posizioneranno sull’Europa Centro-Settentrionale. L’Italia si troverà lungo il fianco meridionale di questo anticiclone e potrà essere esposta ad infiltrazioni fredde dall’Est Europa, che alimenteranno una circolazione instabile che potrà influenzare almeno le regioni del Sud.

NEL DETTAGLIO

Domenica 6 Novembre: ancora instabilità sul Sud Italia e sulla Sicilia, associata a piogge e qualche temporale. Tendenza a miglioramento serale, a parte residue precipitazioni che insisteranno sul messinese. Soleggiato altrove, a parte nuvolosità ancora presente sui versanti centrali adriatici che lascerà poi spazio a schiarite. I venti spireranno moderati o forti da nord.

Lunedì 7 Novembre: prevalenza di sole, a parte addensamenti nuvolosi tra messinese e bassa Calabria con ultimi scrosci di pioggia. Aumento della nuvolosità in giornata su Liguria e Alto Tirreno, per via di correnti più umide sud-occidentali.

Martedì 8 Novembre: nuvolosità in accentuazione al Nord ed in particolare tra Liguria e alto versante tirrenico, con arrivo di piovaschi.

Ulteriori tendenze meteo: il transito del fronte atlantico causerà qualche pioggia mercoledì al Nord e sull’Alta Toscana, mentre giovedì le precipitazioni si concentreranno tra Emilia Romagna e Centro Italia.