METEO SINO AL 14 NOVEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un campo di alta pressione è presente sull’Italia, generando una parentesi di meteo diffusamente stabile, con gran parte del nostro Paese interessato da tempo soleggiato. Le temperature sono in risalita principalmente nei valori massimi grazie al soleggiamento. Rimane invece il freddo notturno lasciato dal vortice freddo mediterraneo traslato verso est, che ci ha interessato sul finire della settimana.

Evoluzione verso metà settimana

Gli annunciati annuvolamenti non tarderanno a manifestarsi nel Nord a causa di una nuova perturbazione atlantica associata ad un profondo vortice di bassa pressione sul Regno Unito. L’impulso perturbato è atteso a cavallo di metà settimana al Centro-Nord con nuove piogge sparse, ma stavolta non avremo fenomeni diffusi e intensi, se non occasionalmente.

Rapidamente, una nuova rimonta dell’anticiclone in espansione dalla Spagna verso l’Europa Centrale, taglierà in due la saccatura oceanica che si isolerà in goccia fredda in quota a ridosso delle Baleari, senza però particolari conseguenze sull’Italia. Il rinforzo dell’anticiclone sull’Europa Centro-Settentrionale favorirà la discesa di un ulteriore impulso freddo verso i Balcani. Tale novità potrebbe arrecare conseguenze sull’Italia.

Le ultime proiezioni dei modelli matematici prospettano tal vortice freddo in quota scorrere nel prossimo weekend con moto retrogrado da est verso ovest, lungo il fianco meridionale dell’anticiclone. Questo potrebbe influenzare il tempo sull’Italia. Se tale evoluzione fosse confermata, si potrebbe manifestare maltempo in molte regioni, con clima ben più rigido rispetto a quello attuale, con nevicate in montagna, a quote inferiori rispetto al precedente peggioramento. Ma attendiamo conferma.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 9 Novembre: peggiora dapprima al Nord-Ovest e sull’Alta Toscana con piogge e locali rovesci in successiva estensione al resto del Nord. I fenomeni saranno sparsi. Altrove bel tempo, con temporanei addensamenti nelle regioni tirreniche.

Giovedì 10 Novembre: piogge al Nord-Est, ma in attenuazione. Meteo in miglioramento nel settore occidentale del Nord, qualche disturbo tra Toscana, Umbria e Marche, altrove bel tempo.

Ulteriori tendenze meteo: si potrebbe manifestare un cambiamento nel fine settimana, con eventuale maltempo, come descritto prima, ad oggi sarà da confermare.