METEO SINO AL 30 NOVEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Siamo alla vigilia di un nuovo peggioramento meteo, dopo una tregua caratterizzata da una parziale rimonta dell’anticiclone. Tuttavia l’Atlantico continua a mostrare tanta forza e capacità di pilotare le perturbazioni verso il Mediterraneo. Il nuovo impulso frontale sarà accompagnato da aria fredda nord-atlantica che scaverà una nuova circolazione depressionaria a ridosso della Sardegna.

Il maltempo inizierà a farsi sentire nel corso di venerdì dalla Sardegna verso il medio-alto versante tirrenico, in successiva estensione a tutte le regioni centrali e alla Campania. Il vortice si approfondirà sul Tirreno Meridionale già nelle prime ore del weekend, con maltempo destinato ad intensificarsi nella sua estensione verso il Sud.

Ci attende pertanto un weekend perturbato al Centro-Sud, con piogge, temporali e venti di nuovo localmente burrascosi. Il Nord non verrà coinvolto dalla spirale ciclonica e pertanto il tempo resterà asciutto, a parte qualche temporanea pioggia in temporanea risalita sulla Romagna. Nel corso del weekend il vortice ciclonico fungerà poi da richiamo per aria più fredda in arrivo dai Balcani.

Il calo termico si farà sentire maggiormente sui versanti orientali della Penisola, ma anche in Appennino dove torneranno delle nevicate che potranno localmente sconfinare fino a quote di bassa montagna. Questo clima più invernale proseguirà anche per l’inizio della prossima settimana, quando peraltro irromperà un nuovo affondo ciclonico nord-atlantico nel Mediterraneo.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 25 Novembre: peggiora a partire dalla Sardegna e dal medio-alto versante tirrenico, con piogge e rovesci in propagazione serale alla Campania e alle regioni centrali. In nottata fenomeni in ulteriore accentuazione, con rischio di nubifragi tra coste laziali e campane. Le precipitazioni si estenderanno a tutto il Sud, a parte la Calabria e gran parte della Sicilia.

Sabato 26 Novembre: l’area di bassa pressione determinerà maltempo al Centro-Sud, con forti temporali e potenziali nubifragi soprattutto al Meridione, specie lungo i settori ionici verso il pomeriggio-sera. Tempo asciutto al Nord, eccezion fatta per qualche pioggia in Romagna.

Domenica 27 Novembre: il maltempo si andrà a localizzare al Sud, con ancora nubifragi sulla Calabria ionica. Qualche pioggia residua insisterà inizialmente sulle regioni centrali adriatiche.

Ulteriori tendenze meteo: una nuova perturbazione giungerà da ovest da lunedì sera, dopo una breve tregua. L’instabilità coinvolgerà il Centro-Sud con arrivo d’aria più fredda richiamata dalla Penisola Balcanica.