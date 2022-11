L’evoluzione meteo dei prossimi giorni vedrà subito un peggioramento nelle regioni del Nord Italia, dove transiterà una perturbazione oceanica ormai in frontolisi (in attenuazione) in quanto percorre un’area di alta pressione. Si verificheranno delle precipitazioni fugaci nelle regioni del Nord Italia e probabilmente anche in Toscana, Umbria e nelle Marche settentrionali. La neve cadrà nelle Alpi sempre a quote elevate. La temperatura continuerà a rimanere su valori superiori alla media, in questo caso specialmente nei valori minimi.

Nelle altre regioni italiane predominerà un regime di alta pressione che garantirà sole ed anche temperature diffusamente superiori alla media. Anche se però sul finire di questa settimana, correnti orientali lasceranno transitare masse d’aria instabili associate a un vortice freddo in quota (impazzito per via della sua rotta), che andrà a innescare lo sviluppo di addensamenti nuvolosi irregolari che potranno essere forieri di precipitazioni anche temporalesche nella penisola e le isole maggiori.

I primi giorni della prossima settimana avremo un ulteriore indebolimento dell’area di alta pressione sull’Italia, e questo potrebbe dare luogo al transito di impulsi d’aria oceanica proveniente dal Mediterraneo occidentale e della Francia. In questo caso si avrà un altro tipo di peggioramento, con però anche un generale aumento della temperatura per l’avvio di correnti meridionali associate a un minimo di bassa pressione in avvicinamento verso il Golfo di Biscaglia.

Sarà l’avvio di un cambiamento meteo verso condizioni autunnali? Ora come ora è difficile dirlo, in quanto sembrerebbe prendere forza l’anticiclone sulla Russia occidentale che andrebbe a generare una situazione di blocco all’ingresso di perturbazioni oceaniche. Ma l’Italia si troverebbe a questo punto come territorio di scontro tra differenti masse d’aria e quindi soggetta ad un’ulteriore intensificazione dell’instabilità. Peraltro, l’aria più fredda proveniente dai Balcani andrà a transitare negli strati bassi dell’atmosfera, abbassando la temperatura.

Ma sarà più avanti nel tempo che probabilmente l’aria fredda proveniente da est avrà un maggiore impatto sulle condizioni meteo in Italia.