POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

L’Alta Pressione sta per cedere il passo. Da est siamo in procinto di accogliere la goccia fredda innescata dall’irruzione fredda che sta investendo l’Europa orientale, significa che le condizioni meteo climatiche cambieranno sostanzialmente e che nei prossimi giorni avverranno ulteriori scossoni nella circolazione atmosferica continentale.

I modelli matematici, infatti, non hanno più alcun dubbio: le depressioni nord atlantiche si stanno mettendo in moto. Significa che l’Autunno, quello vero, quello fatto di piogge e temperature in calo, sta per sbarcare anche da noi. Nel corso della prossima settimana, probabilmente nel corso dei prossimi 10 giorni, varie ondate di maltempo raggiungeranno le nostre regioni.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il fine settimana sarà condizionato, lo sappiamo, dal vortice ciclonico proveniente da est. Significa che al suo interno, in quota, è presente aria discretamente fredda che andrà a cozzare col caldo pregresso. I contrasti termici porteranno all’approfondimento di una piccola ma insidiosa depressione, la cui traiettoria ormai è stata individuata: da sudest verso nordovest.

Significa che impegnerà anzitutto le regioni del Centro Sud, per poi risalire verso il Settentrione. Gli ultimissimi aggiornamenti modellistici ci dicono che le precipitazioni dovrebbero coinvolgere maggiormente la fascia orientale, tuttavia un piccolo vortice secondario – in sviluppo sul Tirreno – potrebbe dar luogo a precipitazioni localmente intense anche sulle coste tirreniche. Le temperature, ovviamente, sono destinate a scendere.

VARIE ONDATE DI MALTEMPO

Nel corso della prossima settimana dovrebbe transitare una prima perturbazione, un vero e proprio affondo depressionario nord atlantico, foriero di ulteriori diffuse precipitazioni. Stavolta, ovviamente, venendo da ovest seguirà la canonica traiettoria nordovest-sudest.

Poi ve ne sarà un secondo, probabilmente a cavallo tra il fine settimana venturo e la prima metà della prossima. Un contesto meteo climatico sicuramente più consono al periodo, difatti oltre alle precipitazioni avremo anche temperature sostanzialmente in linea con le medie stagionali.

IN CONCLUSIONE

Più in là nel tempo, ma al momento si tratta solamente di ipotesi, potrebbe arrivare il primo vero freddo stagionale. Ma avremo modo di riparlarne.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.