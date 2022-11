POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Stiamo per affrontare il primo peggioramento meteo di novembre. Un peggioramento che porterà con sé un po’ d’aria autunnale, difatti nelle prossime ore giungerà un vortice di bassa pressione sostenuto da aria fresca nord atlantica. Gli effetti, di cui ci occuperemo dettagliatamente in vari approfondimenti, saranno in qualche modo dirompenti.

Dopodiché ecco le novità. Se fino a qualche ora fa i centri di calcolo internazionali ci dicevano che dopo il maltempo sarebbe tornata l’Alta Pressione, gli ultimissimi aggiornamenti modellistici aprono le porte a un’altra goccia fredda foriera d’instabilità importante. Sulle dinamiche, come vedremo tra non molto, sussistono ancora delle incertezze ma l’importante è registrare il sostanziale allineamento tra i vari centri di calcolo.

IL METEO A BREVE TERMINE

L’ondata di maltempo entrerà nel vivo già nelle prossime ore, approcciando le regioni di Nordovest. Dopodiché toccherà alla Toscana e in generale all’alto Tirreno, seguirà la Sardegna ed infine le regioni del Centro Sud.

L’affondo nord atlantico, infatti, sosterrà lo sviluppo di un vortice ciclonico mediterraneo in graduale traslazione verso sudest. In tal modo le precipitazioni dovrebbero riguardare un po’ tutte le regioni e si tratterà di fenomeni localmente violenti. Ci aspettiamo nubifragi, anche temporali e grandinate.

Tutto ciò in virtù dei contrasti termici che saranno imponenti, tenete conto che le temperature caleranno di oltre 10°C, riportandosi su valori più consoni al periodo.

LE NOVITA’

Riprendendo quanto scritto in apertura dobbiamo dirvi che l’inizio della prossima settimana potrebbe portarci un miglioramento, ma a quanto pare potrebbe durare poco. Anzi, secondo i modelli matematici americani pochissimo, in quanto già entro metà settimana prossima potrebbe isolarsi un’altra goccia fredda proprio sui nostri mari.

Secondo i centri di calcolo europei, invece, si dovrebbe attendere il prossimo weekend. Diverse, giusto evidenziarlo, anche le dinamiche. Difatti questi ultimi puntano su aria fresca proveniente da est, mentre gli americani sembrano più propensi a un nuovo contributo di natura oceanica. Staremo a vedere, fatto sta che stavolta la rimonta anticiclonica potrebbe incontrare non pochi ostacoli e potrebbe non riuscire a prendere il sopravvento come fatto sinora.

IN CONCLUSIONE

Qualcosa, è innegabile, sta cambiando. Un cambiamento che potrebbe, verrebbe da dirvi finalmente, portarci nel pieno Autunno.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.