POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Il quadro meteo climatico sta per subire scossoni importanti. I modelli matematici ci mostrano quella che, se confermata, potrebbe rappresentare a tutti gli effetti la vera svolta stagionale. Si partirà nel weekend, con una goccia fredda proveniente da est, si proseguirà la prossima settimana con graduale affondo ciclonico nord atlantico.

Un cambiamento nel vero senso della parola, certamente in ritardo sulla tabella di marcia ma l’autunno ha ancora tutto il tempo a disposizione per recuperare il terreno perduto. Il fatto che tutti i centri di calcolo internazionali puntino in quella direzione è sicuramente un elemento importante, anzi fondamentale.

IL METEO A BREVE TERMINE

L’attuale rimonta anticiclonica, con ritorno del bel tempo un po’ dappertutto, è ben diversa dalla precedente. Ottobre, come ben sappiamo, ha rappresentato un mese eccezionalmente caldo praticamente in tutta Europa.

L’Alta Pressione attuale, invece, pur portando su le temperature specie nei valori massimi ha caratteristiche diverse e soprattutto è meno efficace. Tant’è che nelle prossime 24 ore una blanda perturbazione lambirà le Alpi provocando un peggioramento sui settori centro occidentali e sul Nordovest. Piogge sino in Toscana e qualche acquazzone dovrebbe riuscire a sconfinare sul Nordest.

Dopodiché, nel fine settimana, transiterà una goccia fredda sostenuta dal freddo che avrà nel frattempo impattato l’Europa orientale. Si profila un peggioramento localmente di forte intensità, ma per i dettagli previsionali – trattandosi appunto di goccia fredda – dovremo attendere ancora qualche giorno.

NOVITA’ DALL’ATLANTICO

Il vero Autunno dovrebbe manifestarsi nel corso della prossima settimana, ovvero nel momento in cui una grossa depressione nord atlantica – ascrivibile senza dubbio all’accelerazione del Vortice Polare – punterà con decisione prima l’Europa occidentale poi il Mediterraneo.

A quel punto il vero maltempo autunnale dovrebbe entrare nel vivo, con una serie di peggioramenti associati a un calo importante delle temperature. Temperature che si manterranno in linea con le medie stagionali, cosa che di questi tempi è da considerarsi eccezionale.

IN CONCLUSIONE

Insomma, ormai ci siamo. Abbiamo dovuto attendere più del dovuto ma finalmente l’Autunno si sta per palesare.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.