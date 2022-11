POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le condizioni meteo climatiche dovrebbero proseguire sulla strada della dinamicità, proponendo ancora perturbazioni ma soprattutto una ridistribuzione delle strutture di Alta e Bassa Pressione su scala continentale.

Tale ridistribuzione dovrebbe portare masse d’aria fredda sull’Europa centro settentrionale, complice un blocco anticiclonico che andrà a strutturarsi ad alte latitudini. Il freddo dovrebbe arrivare a lambire le regioni settentrionali, laddove al momento non sono da escludere nevicate a bassa quota. Nel resto d’Italia plausibile una prosecuzione dell’instabilità atmosferica che sta caratterizzando questa fase autunnale.

IL METEO A BREVE TERMINE

Proprio in queste ore stiamo registrano l’arrivo dell’ennesima perturbazione di novembre. Una perturbazione che come caratteristiche è simile alle precedenti, difatti si tratta di un affondo depressionario nord atlantico che sta innescando l’approfondimento di un vortice ciclonico secondario sui nostri mari.

Vortice che porterà maltempo in modo particolare tra il Sud e le due Isole Maggiori, laddove si prevedono fenomeni che localmente potrebbero risultare di forte intensità. Attenzione in particolare ai settori ionici, laddove i modelli ad alta risoluzione ci mostrano i fenomeni di maggiore portata. Potrebbero verificarsi nubifragi in particolare tra Calabria e Sicilia orientale.

Altrove ci aspettiamo nuvolosità sparsa con possibilità di qualche pioggia lungo la fascia adriatica, in risalita verso il Nordest.

DICEMBRE MODERATAMENTE FREDDO

Come detto in sede di analisi evolutiva, l’impianto circolatorio dovrebbe disporsi su frequenze invernali. Il blocco anticiclonico ad alte latitudini porterà il freddo verso l’Europa centro settentrionale, dove dovrebbero verificarsi le prime copiose nevicate.

Freddo che in parte coinvolgerà anche il Nord Italia, innescando anche qui precipitazioni nevose a quote interessanti. Dopodiché attenzione alla strutturazione di un altro blocco anticiclonico, stavolta tra l’Alta delle Azzorre e l’Alta groenlandese, a quel punto potrebbe mettersi in moto una possente irruzione artica con conseguenze che andranno eventualmente valutare in corso d’opera.

IN CONCLUSIONE

Dicembre promette tanta dinamicità tipicamente invernale e ci aspettiamo anche i primi consistenti apporti d’aria fredda.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.