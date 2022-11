POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Condizioni meteo climatiche in peggioramento, così come previsto. Peggioramento indotto da un primo affondo perturbato proveniente dal Nord Atlantico e nei prossimi giorni dovremo prepararci ad affrontare altre perturbazioni.

Sì, perché con l’accelerazione del Vortice Polare e il conseguente approfondimento di una possente struttura depressionaria nord atlantica dovremo aspettarci un diretto coinvolgimento del Mediterraneo da parte del flusso oceanico. Non solo, le ultimissime interpolazioni modellistiche ci dicono che i nostri mari potrebbero facilitare l’approfondimento di minimi secondari e quindi ulteriori complicazioni in termini di maltempo.

IL METEO A BREVE TERMINE

La prima perturbazione sta transitando in queste ore e come previsto si sta dirigendo verso i settori tirrenici del Sud Italia.

Dopo un breve intervallo, nella giornata di domani, ci aspettiamo un secondo e più incisivo peggioramento a partire da venerdì. Attenzione perché come detto in precedenza si dovrebbe scavare un vortice ciclonico secondario con complicanze tutt’altro che trascurabili. Dovremo capire, già a partire da giovedì, quali saranno le aree potenzialmente più a rischio in termini di precipitazioni ma in questo momento possiamo dirvi che i fenomeni dovrebbero riguardare un po’ tutte le zone d’Italia.

Peraltro avremo un calo delle temperature, che si orienteranno con più decisione sulle medie stagionali.

VARIE ONDATE DI MALTEMPO

Passato il maltempo del weekend molto probabilmente avremo un nuovo assalto ciclonico entro la metà della prossima settimana.

Anche in questo caso si tratterebbe di un affondo di chiara matrice nord atlantica, con conseguenze simili al precedente sia in termini di precipitazioni che di temperature. Guardando più in là nel tempo alcuni modelli ipotizzano una discesa d’aria fredda da nord-nordest, ma in questo momento è ancora prematuro parlarne.

IN CONCLUSIONE

L’Autunno, dopo tanti tentennamenti, è in rampa di lancio e dobbiamo prepararci ad affrontare un lungo periodo di maltempo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.