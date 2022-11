POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Stiamo entrando nel vivo del peggioramento meteo previsto da giorni. L’affondo depressionario nord atlantico sta creando una profonda ferita ciclonica, i cui effetti si faranno sentire per tutto il fine settimana. Effetti localmente intensi, con possibilità di nubifragi, temporali, grandinate e soprattutto un corposo abbassamento delle temperature.

Seguirà un netto miglioramento nel corso della prossima settimana. Tornerà l’Alta Pressione, struttura che da sudovest si spingerà con decisione verso nordest inglobando gran parte dell’Europa centro occidentale. Attenzione tuttavia a spifferi di aria fredda da est che potrebbero pilotare insidiose gocce fredde nel cuore del Mediterraneo.

IL METEO A BREVE TERMINE

L’ondata di maltempo sta determinando un diffuso peggioramento. L’approfondimento di un vortice ciclonico sui nostri mari determinerà, nelle prossime 24 ore, fenomeni localmente consistenti su gran parte del Centro Sud e tra le due Isole Maggiori.

Le prime regioni a sperimentare un miglioramento saranno quelle del Nord, laddove si apriranno ampie schiarite eccezion fatta per residui annuvolamenti sull’arco alpino. Nel corso della giornata di domenica le schiarite, complice il rapido scivolamento del vortice ciclonico verso sudest, si espanderanno su gran parte dello stivale.

A inizio settimana il bel tempo avrà preso pieno possesso dell’Italia, portandoci nuovamente un generale rialzo delle temperature.

NOVITA’ DA EST

Come detto la situazione è destinata a migliorare complice un’espansione dell’Alta Pressione verso nordest. Così facendo, però, piloterà aria fredda in direzione dell’Europa orientale, laddove si piomberà improvvisamente in Inverno.

Inizialmente spifferi di aria fresca potrebbero determinare l’isolamento di gocce fredde sui nostri mari, con conseguente instabilità atmosferica. A più lungo termine potremmo assistere a un vero e proprio affondo d’aria fredda da est, che se confermato porterebbe l’Inverno – prematuramente – anche sul nostro Paese.

IN CONCLUSIONE

Ovviamente avremo necessità di aggiornarci, perché la presenza di un nuovo blocco anticiclonico sull’Europa centro occidentale non depone a favore di una vera svolta stagionale.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.