POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

In queste ore stiamo registrando un’ondata di maltempo particolarmente intensa. In Sardegna, nei settori ovest, non sono mancati disagi legati al vento e ai nubifragi. Precipitazioni che ora si sta estendendo alle regioni tirreniche e sul Nordest, ma nelle prossime ore è attesa una tregua.

Tregua di breve durata, difatti a partire da venerdì un nuovo vortice ciclonico, anch’esso nord atlantico, impatterà le nostre regioni provocando un peggioramento delle condizioni meteo. Dopodiché, a detta dei modelli matematici, il quadro atmosferico dovrebbe proporci variazioni importanti.

Variazioni che, se confermato, potrebbero traghettare aria fredda sull’Europa centro orientale e successivamente sul Mediterraneo.

IL METEO A BREVE TERMINE

L’ondata di maltempo sta causando non pochi disagi, previsioni pertanto ampiamente rispettate e sapevamo che gli eccessi termici pregressi avrebbero innescato – nel cuore dell’Autunno – fenomeni violenti.

Come detto ci aspettiamo una tregua, tregua che coinvolgerà la parte centrale della settimana anche se in un contesto di discreta variabilità che potrebbe sfociare in qualche precipitazione sparsa. Venerdì, poi, un nuovo vortice ciclonico scivolerà lungo il fianco orientale dell’Alta Pressione penetrando sui nostri mari.

Si profila un’altra ondata di maltempo per nulla trascurabile, stavolta dovrebbe concentrarsi maggiormente al Centro Sud e tra le due Isole Maggiori.

INVERNO CONFERMATO

Riprendendo quanto scritto in apertura, oltre che quanto evidenziato nei precedenti approfondimenti, il lungo termine dovrebbe riservarci il freddo. A cavallo tra fine novembre e inizio dicembre una massa d’aria fredda dovrebbe estendersi verso l’Europa centro orientale e successivamente potrebbe scivolare sul Mediterraneo.

Chiaro che a quel punto il quadro meteo climatico registrerebbe cambiamenti significativi, orientandosi pesantemente verso l’Inverno. Probabili, se le dinamiche venissero confermate, le prime nevicate a bassissima quota.

IN CONCLUSIONE

Autunno che si sta scatenando in questo mese di novembre ma che rischia di dover cedere rapidamente il testimone all’Inverno.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.