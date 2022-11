POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Col passare dei giorni abbiamo cercato di carpire, tramite attente analisi modellistici, i segnali del cambiamento della circolazione atmosferica continentale. Un cambiamento che innescherà, com’è giusto che sia, delle variazioni imponenti del quadro meteo climatico.

L’Autunno, per capirci, è in rampa di lancio e approfitterà di un graduale approfondimento del Vortice Polare i cui effetti non tarderanno a manifestarsi anche su di noi. Già in queste ore, come avremo modo di vedere, con una perturbazione che avrà risvolti non di poco conto nelle regioni Settentrionali e tirreniche.

A seguire, tra il weekend e la prossima settimana, transiteranno altri impulsi perturbati che faranno calare sensibilmente le temperature.

IL METEO A BREVE TERMINE

La prima perturbazione sta transitando in queste ore e le condizioni meteo, come previsto, sono peggiorate soprattutto tra Nord e Toscana. Peggioramento che continuerà ad interessare queste zone e qualche pioggia riuscirà ad estendersi verso i settori tirrenici, oltre che su Marche e occasionalmente in Puglia.

La situazione è destinata a complicarsi ulteriormente durante il fine settimana, quando una vera e propria saccatura nord atlantica si espanderà sul Mediterraneo innescando lo sviluppo di un vortice ciclonico secondario foriero di maltempo localmente intenso. Al momento i modelli ad alta risoluzione ci dicono che le aree più colpite potrebbero essere quelle del Centro Sud, ma occorrerà aggiornarsi costantemente nei prossimi giorni.

VARIE ONDATE DI MALTEMPO

Tutto finito? No, neanche per idea. Nel corso della prossima settimana potrebbe giungere un’altra perturbazione e stavolta potrebbe accompagnarsi ad aria più fredda di matrice nord atlantica.

Oltre al maltempo, quindi, scenderebbero ulteriormente le temperature e farebbe freddo. Significa che scenderebbe la quota neve, sia sulle Alpi che lungo la dorsale appenninica. Un quadro meteo climatico pienamente autunnale, com’è giusto che sia in questo periodo.

IN CONCLUSIONE

Condizioni meteo climatiche che finalmente si stanno orientando verso la normalità stagionale e potrebbero restare tali fino a fine novembre.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.