POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Gli scorsi giorni avevamo evidenziato come i modelli matematici stessero cercando di trovare la quadratura del cerchio, proponendo un cambio di passo nelle condizioni meteo climatiche attorno a metà mese.

Trend che viene confermato, con dinamiche che sembrano assumere – giorno dopo giorno – contorni sempre più nitidi. Anzitutto nel corso del fine settimana dovrebbe transitare un’altra goccia fredda, o vortice ciclonico secondario, proveniente da est. Si prospetta, quindi, un secondo peggioramento che localmente potrebbe risultare consistente.

Dopodiché spazio all’Atlantico e quindi alla vera svolta autunnale con avvento delle perturbazioni anche sul Mediterraneo.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il bel tempo, peraltro con temperature in ripresa, dovrebbe tenerci compagnia sino a metà settimana. Tra mercoledì e giovedì, infatti, una perturbazione in transito a ridosso dell’arco alpino potrebbe causare un peggioramento sul Nord Italia e in Toscana.

Seguirebbe, nel corso del fine settimana, l’isolamento di un vortice ciclonico secondario a seguito di infiltrazioni d’aria fresca dai quadranti orientali. L’Alta Pressione, infatti, si spingerà verso l’Europa centrale pilotando una massa d’aria fredda verso l’Europa orientale. Da lì il rientro del fresco sul nostro Paese, con approfondimento di vortice ciclonico secondario sui nostri mari.

Sulla traiettoria della goccia fredda c’è ancora qualche elemento d’incertezza, difatti alcuni modelli matematici la vedrebbero al Centro Nord, altri decisamente più a sud.

NOVITA’ DALL’ATLANTICO

Nei prossimi giorni cercheremo di capire quale sarà l’esatta traiettoria della goccia fredda, dopodiché un po’ tutti i centri di calcolo internazionali sembrano orientati verso un deciso abbassamento del flusso perturbato atlantico con graduale interessamento delle nostre regioni.

Se così fosse, ovviamente, il tempo registrerebbe una svolta importante in direzione del vero Autunno. Diversi perturbazioni potrebbero raggiungerci provocando peggioramenti consistenti, quindi capaci di portarci piogge e temperature consone al periodo.

IN CONCLUSIONE

Si intravede, verrebbe da dire finalmente, il vero Autunno. Autunno che fino a questo momento è stato segnato, pesantemente, principalmente dall’Alta Pressione ma che ora potrebbe dar spazio a una ripresa atlantica decisiva.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.