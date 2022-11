POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Ci apprestiamo ad affrontare una settimana all’insegna del maltempo. Le condizioni meteo climatiche stanno per peggiorare sensibilmente, complice il transito di un vortice di bassa pressione i cui effetti si percepiranno maggiormente nel fine settimana. All’inizio della prossima giungerà un altro vortice ciclonico, anch’esso di matrice nord atlantica e destinato a rinvigorire il brutto tempo.

Dopodiché, questo suggeriscono i modelli matematici, potremmo assistere a un temporaneo miglioramento a seguito di una ridistribuzione dei centri di alta e bassa pressione sul vecchio continente. Miglioramento che potrebbe durare giusto qualche giorno, difatti nel corso dell’ultima settimana di novembre potrebbe subentrare un nuovo peggioramento e stavolta potrebbe avvalersi di aria fredda dal sapore decisamente invernale.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nel corso delle prossime ore giungerà il vortice ciclonico e le condizioni meteo peggioreranno sensibilmente. Un peggioramento che inizierà dalla Sardegna e che si espanderà rapidamente su gran parte del Centro Sud, innescando precipitazioni localmente abbondanti che potranno assumere anche carattere di nubifragio.

Fenomeni che riusciranno a espandersi parzialmente verso nord, direzione Emilia Romagna e Triveneto, mentre il Nordovest dovrebbe rimanere in ombra. Il vortice stazionerà in loco sino a domenica, momento in cui scivolerà verso sudest dando spazio a un temporaneo miglioramento nella giornata di lunedì.

FREDDO

Miglioramento che non durerà troppo, difatti martedì transiterà un secondo vortice ciclonico con effetti probabilmente ancora più marcati e che stavolta si focalizzeranno maggiormente sui settori occidentali d’Italia.

Seguirebbe, da metà settimana prossima, un miglioramento con ripresa generosa delle temperature. Miglioramento innescato da un promontorio anticiclonico destinato a spingersi in direzione nord, così facendo potrebbe dirottare aria fredda sull’Europa orientale e tale freddo potrebbe estendersi in Italia nel corso dell’ultima settimana di novembre.

Tale ipotesi, presa in considerazione dai modelli matematici europei, spalancherebbe le porte all’Inverno. Dall’altro lato vi sono altri centri di calcolo, quelli americani, che sarebbe più orientati verso un nuovo peggioramento di matrice oceanica.

IN CONCLUSIONE

Autunno che sta entrando decisamente nel vivo, Autunno che promette abbondanti precipitazioni e che tra non molto potrebbe portarci anche il primo vero freddo stagionale.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.