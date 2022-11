POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Atmosfera in gran subbuglio. Questo il titolo che avremmo potuto utilizzare dopo aver analizzato attentamente le ultime proiezioni meteo climatiche. I modelli matematici ormai non hanno più alcun dubbio: tra fine novembre e la prima settimana di dicembre i centri di Alta e Bassa Pressione cambieranno collocazione, decisamente.

Le modifiche circolatorie saranno la risultante delle manovre a carico del Vortice Polare, che in questo periodo sta subendo non pochi disturbi tanto da cambiare la propria conformazione da sferica a ellittica. Ciò dovrebbe consentire all’Alta Pressione delle Azzorre di spingersi verso nord, congiungendosi con un’altra struttura anticiclonica russo-scandinava. Una configurazione pienamente invernale, che potrebbe riservare fredde sorprese anche alle nostre latitudini.

IL METEO A BREVE TERMINE

Prima però vi sarà spazio per altre perturbazioni nord atlantiche o meglio, per degli affondi ciclonici a partire dalla giornata di venerdì. Ci aspettiamo un nuovo peggioramento meteo, con effetti che stavolta dovrebbero concentrarsi maggiormente al Centro Sud. Le precipitazioni potrebbero risultare localmente di forte intensità, anche se non si dovrebbero raggiungere i livelli dell’ondata perturbata precedente.

A seguire, nel corso della prima metà della prossima settimana, dovrebbe transitare un’altra depressione con strutturazione di un vortice ciclonico secondario sui nostri mari. Significa che avremo ulteriore maltempo, ma per i dettagli dovremo attendere che i modelli matematici ad alta risoluzione inquadrino al meglio la traiettoria perturbata.

INVERNO IN RAMPA DI LANCIA

Dopodiché spazio alle manovre atmosferiche che abbiamo descritto in apertura. A questo punto è lecito domandarsi quali potrebbero essere gli effetti su di noi e a tal proposito dobbiamo dirvi che gli autorevoli centri di calcolo internazionali stanno cercando di trovare la quadratura del cerchio.

Secondo gli europei un nucleo d’aria fredda potrebbe attraversare l’Europa centrale espandendosi in direzione della Penisola Iberica. Da lì potrebbe estendersi parzialmente sui nostri mari, provocando un peggioramento e un calo delle temperature. Gli americani stanno virando costantemente rotta, ragion per cui dovremo attendere un sostanziale allineamento modellistico prima di poter sciogliere la prognosi. Diciamo comunque che la prima decade di dicembre potrebbe proporci fredde sorprese.

IN CONCLUSIONE

Autunno che presto passerà la palla all’Inverno, Inverno che nel mese di dicembre potrebbe portarci varie ondate di freddo o comunque una dinamicità perturbata tipica del periodo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.