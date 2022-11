POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Ci siamo, la stagione autunnale sta per entrare nel vivo. Il peggioramento meteo del fine settimana, insolito come dinamica ma non per questo meno importante, sta avendo l’onere di creare una crepa probabilmente insanabile all’interno dell’Alta Pressione.

La situazione è destinata a subire ulteriori scossoni nel corso della settimana, difatti ci aspettiamo almeno due peggioramenti causati da un notevole approfondimento di un vortice ciclonico nord atlantico. Vortice a sua volta associabile all’accelerazione del Vortice Polare, difatti stiamo entrando nel periodo più propizio a certe dinamiche atmosferiche. Da valutare, ovviamente, la traiettoria degli affondi depressionari ma stante gli ultimissimi aggiornamenti modellistici è assai probabile che gli impulsi perturbati transitino a più riprese.

IL METEO A BREVE TERMINE

La prima perturbazione transiterà nel corso delle prossime 48 ore. Trattandosi di perturbazione proveniente dall’Atlantico, quindi da ovest, impegnerà anzitutto le regioni del Nord a partire dai settori occidentali. Si prospettano precipitazioni localmente intense, con possibilità anche di qualche temporale.

Poi sarà la volta delle tirreniche, mentre per quanto riguarda le adriatiche teoricamente dovrebbero restare più protette dalla dorsale appenninica ma non escludiamo locali sconfinamenti verso aree pianeggianti e costiere. Soprattutto nelle Marche e più occasionalmente in Puglia.

Le temperature sono destinate a calare in modo particolare nelle zone maggiormente coinvolte dai fenomeni, temperature che si orienteranno su valori più consoni al periodo.

VARIE ONDATE DI MALTEMPO

Nel corso del prossimo fine settimana dovrebbe transitare un’altra perturbazione, un vero e proprio affondo depressionario nord atlantico, foriero di ulteriori diffuse precipitazioni. Stavolta, ovviamente, venendo da ovest seguirà la canonica traiettoria nordovest-sudest.

Poi ve ne sarà un secondo, probabilmente entro la prima metà della prossima settimana. Un contesto meteo climatico sicuramente più consono al periodo, difatti oltre alle precipitazioni avremo anche temperature sostanzialmente in linea con le medie stagionali.

IN CONCLUSIONE

Più in là nel tempo, ma al momento si tratta solamente di ipotesi, potrebbe arrivare il primo vero freddo stagionale. Ma avremo modo di riparlarne.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.