POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Fugato ogni dubbio, non ci resta che capire quanto durerà il maltempo e soprattutto quando si spalancherà la porta del primo freddo stagionale.

I modelli matematici continuano a percorrere gli stessi binari, ovvero quelli della netta accelerazione del flusso nord atlantico quale risposta a un approfondimento di una grossa depressione a ridosso delle Isole Britanniche. Depressione che convoglierà, fin sul Mediterraneo, onde cicloniche foriere di maltempo.

Verso fine mese, o comunque nel corso dell’ultima settimana di novembre, i centri di calcolo europei evidenziano concretamente il rischio che possa arrivare il freddo.

IL METEO A BREVE TERMINE

Si prospetta un fine settimana all’insegna del maltempo, c’è poco da dire. Nelle prossime ore transiterà un primo impulso perturbato, che porterà precipitazioni sui settori alpini – nevose a quote medie – e sulle tirreniche.

Tra venerdì e sabato un affondo ciclonico più consistente darà luogo a un peggioramento ben più forte tra Sardegna, poi Sicilia e regioni del Centro Sud. Fenomeni che localmente potrebbero risultare a carattere di rovescio o temporale, se non addirittura dei veri e propri nubifragi.

A inizio settimana, poi, si prospetta un’altra perturbazione che transiterà con traiettoria nordovest-sudest, quindi impegnando soprattutto i settori occidentali dello stivale ma con possibili sconfinamenti anche verso est.

FREDDO

A cavallo tra fine novembre e inizio dicembre potrebbe verificarsi la prima ondata di freddo. Secondo i centri di calcolo europei, come scritto in apertura, potrebbe trattarsi di aria fredda proveniente da nord-nordest a seguito di un’espansione dell’Alta Pressione in direzione dell’Europa centro settentrionale.

Se così fosse potremmo assistere a fenomeni nevosi a quote relativamente basse, sia sulle Alpi che lungo la dorsale appenninica. Si tratta di ipotesi, al momento, che andranno prese in considerazione qualora dovessero trovare riscontro nelle proiezioni dei prossimi giorni.

IN CONCLUSIONE

Autunno che ormai ha deciso di recitare un ruolo da protagonista così come gli si addice, non dimentichiamoci che siamo in fase di piena maturità stagionale.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.