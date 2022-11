POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Sull’imminente peggioramento non ci sono più dubbi. Il fine settimana, il primo di novembre, che ci apprestiamo a vivere sarà caratterizzato da condizioni meteo climatiche nettamente differenti da quanto osservato sino ad oggi.

Sull’Italia piomberà un nucleo d’aria fresca nord atlantico, l’impatto sarà notevolissimo perché come prevedibile i contrasti termici risulteranno esacerbati dall’ingente energia termica presente. Ci aspettiamo fenomeni localmente violenti, ma si tratterà probabilmente di una toccata e fuga in quanto fin dai primi giorni della prossima settimana potremmo assistere a un miglioramento con ritorno convincente dell’Alta Pressione.

IL METEO A BREVE TERMINE

Come detto l’ondata di maltempo sarà possente e entrerà nel vivo fin dalle prossime 24 ore a cominciare dalle regioni di Nordovest. Rapida estensione dei fenomeni su gran parte del Nord Italia, poi anche sull’alto Tirreno.

Attenzione ai possibili nubifragi temporaleschi, che nel corso del fine settimana – complice l’approfondimento di un minimo ciclonico secondario sul Tirreno – si estenderanno al Centro Sud. Prima lato tirrenico, poi anche lato adriatico.

A livello termico ci aspettiamo un vero e proprio crollo delle temperature e l’impatto sarà notevole perché passeremo da valori ampiamente al di sopra delle medie stagionali a valori certamente più consoni al periodo.

ALTA PRESSIONE

Il quadro meteorologico, come detto in apertura, dovrebbe migliorare già nei primi giorni della prossima settimana.

Un miglioramento indotto dall’espansione dell’Alta Pressione, che nel frattempo avrà trovato rifugio sulla vicina Europa occidentale. Stavolta non dovrebbero esserci i valori termici esasperati del mese di ottobre, ciò non toglie che le temperature possano nuovamente orientarsi al di sopra delle medie stagionali in molte zone d’Italia.

Attenzione però, perché qualche modello matematico vedrebbe un cambiamento decisamente più forte attorno a metà mese, addirittura un vero e proprio assaggio d’Inverno sul quale tuttavia – al momento – nutriamo non pochi dubbi.

IN CONCLUSIONE

Autunno che proverà a prendere il sopravvento che per il momento dovrà sottostare al diktat di un’Alta Pressione che non sembra avere la minima intenzione di alzare bandiera bianca.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.