POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Ci siamo, la circolazione atmosferica sembra destinata a cambiamenti importanti, cambiamenti che dovrebbero condurci verso la vera svolta autunnale. Le condizioni meteo climatiche, dopo lo scossone del fine settimana, si orienteranno con decisione verso quello che potremo definire pieno Autunno.

L’Alta Pressione, ormai, non sembra avere più le carte in tavola per riuscire ad opporsi al poker d’assi del Nord Atlantico, laddove l’approfondimento di un’ampia depressione – ascrivibile all’accelerazione del Vortice Polare – esporrà l’Europa occidentale e conseguentemente il Mediterraneo al transito di una serie di impulsi perturbati forieri di abbondanti precipitazioni e temperature finalmente consone al periodo.

IL METEO A BREVE TERMINE

Stiamo vivendo un peggioramento che sta causando, su svariate regioni, precipitazioni localmente intense. Precipitazioni anche a carattere temporalesco, ma stiamo anche affrontando una diminuzione delle temperature che in virtù del clima mite pregresso si fa sentire.

Il meteo migliorerà leggermente a inizio settimana, specie al Centro Sud, mentre il Nord inizierà a ricevere i primi sbuffi d’aria umida di matrice atlantica e sui settori occidentali – in particolare lungo l’arco alpino centro occidentale – non mancherà occasione per altre precipitazioni. Tali spifferi faranno da apripista alla perturbazione successiva, un vero e proprio affondo depressionario nord atlantico che dovrebbe innescare una complessa fase di maltempo.

VERSO IL FREDDO

La seconda metà di novembre potrebbe caratterizzarsi per il transito di ulteriori impulsi perturbati e secondo alcuni modelli matematici nel corso dell’ultima decade potremmo assistere a un calo delle temperature consistente.

Calo indotto da aria di matrice artica che potrebbe affluire massicciamente prima sull’Europa centro orientale, poi farsi largo a spallate in direzione sud raggiungendo il bacino del Mediterraneo. Se così fosse il primo freddo stagionale verrebbe a farci visita.

IN CONCLUSIONE

Come avrete capito la situazione sta evolvendo verso uno sblocco della circolazione atmosferica e tutto ciò potrebbe riservarci sorprese di varia natura nel corso della seconda metà di novembre.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.