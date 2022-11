POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Se fino a qualche giorno fa potevamo parlare di segnali di svolta meteo climatica, viste le ultime elaborazioni dei modelli matematici possiamo iniziare a sciogliere seriamente le riserve. I centri di calcolo internazionali ormai sono orientati tutti nella stessa direzione, ovvero quella di un’accelerazione consistente dell’Autunno.

Accelerazione che dovrebbe arrivare dal Nord Atlantico, complice un rafforzamento del Vortice Polare e conseguentemente delle strutture cicloniche a ovest delle Isole Britanniche. La prossima settimana, archiviato il peggioramento del weekend, dovrebbe proporci il transito di alcune perturbazioni e quindi il ritorno delle vere piogge stagionali.

IL METEO A BREVE TERMINE

Per quanto riguarda il peggioramento del fine settimana abbiamo ancora delle incertezze relative alla traiettoria della goccia fredda, tuttavia possiamo dirvi che trattandosi di una struttura ciclonica proveniente da est probabilmente le regioni che riceveranno le maggiori precipitazioni saranno quelle orientali.

Va detto che alcuni modelli matematici ad alta risoluzione danno come probabile l’approfondimento di un vortice ciclonico tirrenico, ipotesi che se confermata potrebbe complicare la situazione esponendo anche altre regioni a precipitazioni localmente intense. Ovviamente le temperature sono attese in decisa diminuzione.

GRANDI PIOGGE

Se lo scenario ipotizzato in apertura dovesse verificarsi potremmo assistere, a partire dalla prossima settimana, al passaggio di diverse perturbazioni.

Il fatto che i modelli più affidabili in assoluto, quelli europei, siano allineati ci fa pensare che la situazione stia evolvendo realmente verso un’accelerazione autunnale decisiva. Tra l’altro, elemento non secondario, le proiezioni termiche suggeriscono un importante calo delle temperature che potrebbero orientarsi finalmente su valori più consoni al periodo.

IN CONCLUSIONE

Autunno che sembra ormai arrivato in rampa di lancio, un po’ in ritardo, questo è vero, ma il tempo per recuperare ci sarebbe.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.