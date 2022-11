POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Proseguiamo le nostre analisi modellistiche evidenziando anzitutto come i centri di calcolo internazionali stano continuando a mostrarci grandi cambiamenti a livello atmosferico. Le dinamiche a carico del Vortice Polare, il grande protagonista del semestre freddo, iniziano a farsi sentire e nelle proiezioni meteo climatiche stiamo registrando non pochi scossoni.

Nel corso della prossima settimana avremo altri due peggioramenti del quadro meteorologico. Il primo nel corso del fine settimana, a partire da venerdì, il secondo dovrebbe palesarsi nella prima metà della prossima e potrebbe avere risvolti tutt’altro che trascurabili.

Poi potrebbe intervenire il freddo, causa congiunzione tra l’Alta Pressione delle Azzorre e l’Alta russo-scandinava.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nel corso del weekend, come detto, dovremo affrontare un peggioramento tutt’altro che leggero. Dovrebbe coinvolgere principalmente il Centro Sud, un peggioramento indotto da un vortice di bassa pressione che dovrebbe arrivare dal Nord Atlantico sviluppando un nucleo ciclonico secondario.

Attenzione perché tale nucleo dovrebbe sprofondare verso sud, in direzione del Mar Libico. In tal modo le regioni ioniche potrebbero ricevere precipitazioni particolarmente abbondanti, soprattutto Calabria e Sicilia orientale. C’è il rischio, concreto, di nubifragi.

INVERNO IN PARTENZA

Seguirebbe, come detto, un peggioramento nella prima metà della prossima settimana, con fenomeni localmente intensi e con un nuovo abbassamento delle temperature.

Dopodiché dovrebbero subentrare quei cambiamenti atmosferici descritti in apertura e da lì potremmo assistere a una decisa accelerazione dell’Inverno che a quel punto – sarebbero i primi di dicembre – potrebbe esordire in grande stile. Si prospetta un’ondata di freddo in mezza Europa, con risvolti che potrebbero interessarci direttamente.

IN CONCLUSIONE

Si prospetta un periodo estremamente interessante e dinamico, un periodo ricco di precipitazioni e che in prospettiva dovrebbe proporci anche il primo vero freddo di stagione.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.