I giorni precedenti il Natale 1996 erano stati eccezionalmente miti, la temperatura, come vedrete nel video era notevolmente sopra la media, con valori da primavera in varie città d’Italia, ma dalla sera di Natale, aria fredda iniziò a piombare nel Nord Est.

Il primo impulso gelido piombò la sera di Santo Stefano, il 26 dicembre.

Dal 27 dicembre, per alcuni giorni in Italia si ebbero temperature minime sotto zero, e in numerosissime nemmeno di giorno si superò tale soglia, anche in città del Sud. Nel frattempo, nubi e precipitazioni si addossavano alle regioni adriatiche, il Sud Italia, la Sicilia e la Sardegna orientale, con neve anche nelle coste.

L’ondata di gelo fu con caratteristiche imponenti. A fine anno il tempo mitigò, ma ecco che nel Nord Italia arrivo una forte nevicata che interessò tutte le regioni. In varie località si ebbe la più importante caduta di neve da decenni, come a Perugia dove cadde mezzo metro.

Cadde la neve anche in pianura in Toscana, in varie località laziali. Poi dopo Capodanno il clima divenne mite in quasi tutta Italia, assai meno al Nord, dove continuò a nevicare fin sino il 2 gennaio, prima della scaldata ulteriore.