Continua senza prolungate soste la fase di tempo molto instabile a tratti anche perturbato che ormai da giorni avvolge gran parte del nostro Paese. Nonostante le grandi piogge non siano ancora ben distribuite, laddove il maltempo picchia lo fa davvero in forma pesante.

Un primo severo ciclone ha letteralmente sconvolto una piccola isola del nostro Paese provocando tante vittime ed una profonda ferita che impiegherà davvero tanto tempo a rimarginarsi. Cogliamo ovviamente l’occasione per stringerci intorno ai famigliari e ai parenti delle numerose vittime di questa tragica vicenda.

Come se non bastasse ora ci apprestiamo a vivere un’altra fase turbolenta per il transito di un secondo ciclone che molto probabilmente seguirà il medesimo percorso del precedente, nella speranza non provochi anch’esso enormi problemi.

Ma non finirà qui purtroppo in quanto sembra sempre più probabile l’arrivo di un terzo e severo peggioramento anche se, almeno in questo frangente, dovrebbero essere le regioni del Nord e del Centro a subirne le maggiori conseguenze.

Già dalla serata di Venerdì 2 Dicembre, una forte perturbazione inizierà a provocare un serio peggioramento del tempo sulle regioni di Nordovest e lungo le coste dell’alto Tirreno, mentre sul resto del Paese la situazione resterà abbastanza tranquilla nonostante i cieli inizieranno a coprirsi sul resto del Nord e del Centro.

Sarà infatti il preludio al passaggio della prevista perturbazione che comprometterà praticamente l’intero inizio di weekend su tutto il Nord Italia e gran parte del Centro in particolare le aree tirreniche.

Nella speranza che non si generino problemi e disagi sotto il profilo idrogeologico, sarà comunque una ghiotta occasione per il Nord di fare incetta di pioggia vista l’attuale situazione ancora siccitosa, ma soprattutto di neve per i rilievi in vista delle ormai non troppo distanti festività natalizie.

Vista tuttavia la distanza in sede previsionale, restiamo comunque in attesa di nuovi aggiornamenti per vedere se tutto ciò verrà confermato.