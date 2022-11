In attesa delle grosse manovre invernali che prenderanno piede entro inizio Dicembre, ora il meteo è sempre dominato dal flusso di correnti occidentali. Una nuova perturbazione sta facendo ingresso sull’Italia ed è sospinta da aria più fredda nord-atlantica, che incentiva la genesi di un vortice di bassa pressione.

La traiettoria di questa perturbazione è ben più meridionale rispetto alla precedente che ha portato la violenta tempesta qualche giorno fa. Stavolta il carico di pioggia si limiterà ad investire il Centro-Sud, con il vortice che dal Tirreno affonderà rapidamente verso sud fino a dirigersi verso le coste libiche.

L’approfondimento del vortice sul Basso Tirreno rafforzerà la perturbazione, con massimi effetti attesi sulle regioni del Sud. Nella sua evoluzione, il vortice tenderà infatti a richiamare correnti sostenute molto umide sciroccali in risalita dal Mar Libico, che impatteranno soprattutto sull’area ionica.

Da un lato ci sarà la risalita di masse d’aria temperate, mentre dall’altro sarà richiamata aria più fredda dai Balcani. Questi contrasti alimenteranno il vortice favorendo l’innesco di fenomeni localmente violenti, ma anche di un calo termico propizio all’arrivo di nevicate lungo l’Appennino.

Nubifragi con potenziali criticità, a rischio il Sud

Nella giornata di sabato il grosso del maltempo si accanirà proprio al Sud. Sono attese precipitazioni diffuse che potranno essere violente dapprima in Calabria e Sicilia, poi dal pomeriggio in genere sulle aree ioniche e sulla Lucania. Sarà elevato il rischio di nubifragi specie in serata.

Le precipitazioni coinvolgeranno anche le regioni centrali adriatiche ed il Lazio, inizialmente la Romagna, ma si tratterà di fenomeni molto più deboli. In queste zone cadrà anche la neve in Appennino, dapprima attorno ai 1500 metri e poi fino ai 1200 metri in serata.

La domenica vedrà le precipitazioni localizzarsi verso il Sud, con ancora rischio nubifragi nella prima parte del giorno tra Calabria ionica ed est Sicilia. Già in mattinata i fenomeni si attenueranno sulla Campania ed il Gargano, ma entro sera il miglioramento si estenderà a quasi tutto il Sud.

Ci sarà spazio per qualche residuo piovasco anche su aree interne tra Sud Marche ed Abruzzo, con qualche spruzzata di neve sui rilievi appenninici fino attorno ai 1000 metri. Sulle aree appenniniche meridionale la neve cadrà a quote leggermente più elevate.

Il miglioramento previsto entro la sera di domenica sarà effimero, visto che già alla fine di lunedì entrerà in azione l’avanguardia di un nuovo fronte atlantico. Anche in questo caso si svilupperà un vortice che soprattutto martedì colpirà il Centro-Sud. Avremo modo di aggiornare meglio quest’evoluzione.