L’Italia si appresta a subire l’assalto di un treno di perturbazioni, con meteo che subirà un vero capovolgimento rispetto al trend mostrato nella prima parte di Novembre. L’autunno, pur in forte ritardo sulla tabella di marcia, è pronto a mostrare il suo volto.

Un primo impulso perturbato ha già raggiunto l’Italia Centro-Settentrionale, con pioggia, vento e neve sulle Alpi. Questo fronte traslerà poi al Centro-Sud nel corso di metà settimana e a seguire una nuova perturbazione movimenterà il meteo dell’ultima parte di settimana.

Il nuovo assalto frontale atlantico giungerà alla fine di giovedì ancora a partire dal Nord-Ovest e dalla Toscana, per poi scivolare al Centro-Sud. I fenomeni piovosi si presenteranno più organizzati lungo la fascia tirrenica, date le correnti occidentali.

Un’ulteriore perturbazione si farà strada da ovest venerdì e sarà questa che poi caratterizzerà il meteo del weekend sull’Italia. La novità, confermata dalle ultime proiezioni dei modelli matematici, è legata al fatto che questo fronte sarà legato all’affondo più incisivo di un nucleo d’aria fredda d’estrazione polare.

Vortice in formazione sull’Italia sul finire della settimana

L’impatto sul Mediterraneo stimolerà l’approfondimento di un vortice depressionario sui mari attorno all’Italia, che esalterà non poco il maltempo. Quasi tutta l’Italia sarà nella morsa del vortice di bassa pressione, in particolare sabato, con piogge e temporali diffusi associati a ventilazione anche sostenuta.

L’aria più fredda, legata al vortice, favorirà un certo abbassamento delle temperature, in prevalenza sulle regioni centro-settentrionali. La neve sarà quindi protagonista in montagna, non solo sulle Alpi ma anche sull’Appennino fin verso i 1000-1200 metri di quota.

Nella sua discesa verso le regioni meridionali, il vortice di bassa pressione potrebbe richiamare aria più fredda nel frattempo affluita sul Centro Europa. Insomma, il weekend promette un contesto decisamente turbolento e per la prima volta dal sapore quasi autunnale, se non localmente invernale.

Altre perturbazioni dovrebbero poi raggiungere l’Italia nella nuova settimana, con nuove fasi piovose. Di sicuro possiamo sancire un totale cambio della circolazione atmosferica, con dinamiche del tutto autunnali mai così preziose, vista la necessità di pioggia e anche di neve dopo mesi di prevalente siccità anche estrema.