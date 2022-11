Un treno di perturbazioni scorre sull’Italia e condizionerà il meteo ancora per diversi giorni. Il maltempo autunnale è arrivato in ritardo, ma lo sta facendo davvero col botto. Tra il weekend e la prima parte della prossima settimana avremo a che fare con la fase acuta di questa parentesi perturbata.

C’è particolare attesa sull’evoluzione dei primi giorni della prossima settimana. Un potente ciclone mediterraneo ha tutte le intenzioni di abbattersi sull’Italia. Ci sarebbe così furioso maltempo con piogge, temporali, ma anche nevicate copiose, vento burrascoso e mareggiate.

Il clou di questa burrascosa ondata di maltempo è atteso per martedì 22 novembre, con l’intera Penisola stretta nella morsa di un vortice di entità esplosiva. Ci saranno nubifragi anche violenti soprattutto sull’area tirrenica, dove saranno maggiormente probabilità delle criticità legate a fenomeni intensi.

Le precipitazioni intense colpiranno comunque varie parti d’Italia e non dovrebbero risparmiare nemmeno il Nord, specie il Triveneto, diversamente dalla prima ondata di maltempo nel weekend che concentrerà i propri effetti al Centro-Sud.

Neve copiosa in montagna, localmente a quote basse al Nord-Ovest

Uno degli eventi più salienti della tempesta della prossima settimana saranno le nevicate, attese cadere davvero abbondanti sia sulle Alpi che su gran parte dell’Appennino. Le nostre montagne ritroveranno un aspetto decisamente invernale e queste nevicate potranno far partire in anticipo la stagione sciistica.

La neve si spingerà per la prima volta a quote relativamente basse sulla catena alpina, per la presenza d’aria fredda nei bassi strati e per il contestuale rovesciamento di altra aria fredda dalle quote superiori dell’atmosfera, durante il clou delle precipitazioni.

In media nevicherà attorno agli 800-1000 metri sull’Arco Alpino, ma anche sull’Appennino Settentrionale. Tuttavia tra Basso Piemonte ed entroterra ligure, tra Genova e Savona, la neve potrà spingersi a quote localmente collinari durante le precipitazioni più intense.

Il richiamo d’aria mite dai quadranti meridionali confinerà invece le nevicate al di sopra dei 1500/1800 metri lungo l’Appennino Centro-Meridionale. Solo col transito verso est del vortice l’ingresso d’aria più fredda potrà far arrivare fiocchi fin verso i 1200 metri sui monti del Centro Italia.

A parte la neve, avremo anche venti molto intensi con raffiche ad oltre 100 orari e mareggiate specie sui bacini occidentali, mentre tornerà l’acqua alta su Venezia. L’evoluzione del vortice dovrebbe rivelarsi abbastanza veloce e questo dovrebbe scongiurare la possibile persistenza della fase acuta del maltempo.