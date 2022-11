AGGIORNAMENTO: innalzato di 10 cm il picco di marea previsto per martedì dalle autorità a Venezia. Alleghiamo il grafico con la previsione del Comune di Venezia.

A nostro avviso, la situazione meteo rischia di divenire alquanto critica se il vortice ciclonico si sposterà ancor più verso nord.

ORE 11: Martedì 22 novembre sono previsti 150 cm di marea alle ore 9:30 e 115cm alle ore 20:40. Questi dati sono stati pubblicati dal Comune di Venezia, che informa che sarà attivato il sistema chiamato Mose.

In effetti sarà una situazione meteo estremamente difficile sarà quella che si verificherà nella giornata di martedì sull’alto Adriatico per effetto di un’sistema di bassa pressione proveniente dal bacino occidentale del Mediterraneo, di natura esplosiva dato che perderà circa 20 hPa in meno di 24 ore. Per tutta la giornata soffieranno correnti orientali nel Golfo di Venezia, e quindi incrementeranno quella che è l’alta marea astronomica prevista.

L’alta marea astronomica prevista dovrebbe essere di circa 80 cm, ma quella reale sarà sensibilmente incrementata dalla bufera di vento, che nell’Adriatico settentrionale potrebbe soffiare con raffiche anche di oltre 100 km/h.

Il modello matematico tedesco ICON prospetta raffiche di vento in mare aperto fino a 110 km/h alle 9:00 italiane. Vento che tenderà a rinforzare sensibilmente nel corso della giornata superando anche i 110 km/h in prossimità delle coste veneziane.

Il nuovo picco di marea previsto poi per le 20:40 con l’alta marea astronomica che però sarà di poco inferiore ai 50 cm. Probabilmente per via della burrasca ci sarà una marea di 110 cm. Da segnalare una seconda marea piuttosto elevata per mercoledì 23 di 120 cm.