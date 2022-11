Un nocciolo d’aria fredda dai Balcani si appresta a movimentare il meteo in questo fine settimana. Fra gli effetti avremo un generale brusco calo delle temperature, che riporteranno un clima più consono al periodo dopo l’ennesima fase eccessivamente mite di questo autunno.

Stavolta il cambiamento si preannuncia importante, in quanto potrebbe dare avvio ad una svolta in grado di sradicare finalmente l’anticiclone dal Mediterraneo. L’arrivo dell’aria fredda potrebbe infatti innescare una serie di ripercussioni a cascata con il ritorno a seguire delle perturbazioni atlantiche.

In che modo avverrà tutto questo? Come già detto, sta giungendo con moto retrogrado dai Balcani un nucleo d’aria fredda che nel corso di sabato raggiungerà il Sud Italia. Ci sarà un peggioramento con arrivo di piogge e temporali, mentre il resto della Penisola sarà in attesa.

Questo stesso vortice risalirà lungo l’Italia espandendosi ancor più ad ovest, facendo da sponda al flusso atlantico che nel frattempo cercherà un corridoio lungo l’Europa Occidentale. Il vortice dovrebbe essere così riassorbito dalla circolazione atlantica che tornerà protagonista nella prossima settimana sull’Italia.

Prima del ritorno delle perturbazioni oceaniche, dovremo quindi fare i conti con l’evoluzione di questo vortice nel weekend. Il calo termico sarà l’aspetto di sicuro più rilevante, con valori che si porteranno localmente sotto le medie del periodo.

Aria fredda pronta a dilagare su tutta Italia

Sabato la colonnina di mercurio perderà dai 2 ai 4 gradi sulle regioni meridionali, mentre il clima permarrà ancora molto mite sul Centro e soprattutto al Nord Italia. Da segnalare il culmine del caldo anomalo atteso in quota sulle Alpi con zero termico attorno ai 3600 metri.

Domenica ci sarà un calo delle temperature diffuso a gran parte d’Italia, più importante tra il medio adriatico e il Nord. La colonnina di mercurio calerà anche al Sud, dove avremo dei cali dell’ordine dei 6-8 gradi rispetto ai valori attuali.

In generale il raffreddamento sarà acuito dai venti nord/orientali localmente sostenuti. Questo calo termico è previsto accentuarsi ulteriormente per l’inizio di settimana al Nord, mentre al Sud inizierà un recupero dovuto a venti che inizieranno a cambiare di direzione, facendo giungere aria più mite.