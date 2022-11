Il maltempo autunnale sta mettendo il turbo ed è una situazione meteo che non si verificava da tempo. Le perturbazioni, a getto continuo, seguono una via tracciata che le porta dritte alle nostre latitudini. Tale scenario tenderà a persistere e per questo avremo occasione per nuove frequenti piogge.

L’Atlantico sta quindi facendo sul serio e questo avviene dopo praticamente un anno nel quale di perturbazioni se ne sono viste poche e quasi mai consistenti. L’anticiclone è stato capace di mettersi di traverso alle perturbazioni, lasciando così solo le briciole all’Italia in termini di pioggia.

La siccità, che ha afflitto a lungo vaste parti d’Italia, era partita nel dicembre del 2021. Da quel momento la pioggia ha latitato e ancor più la neve in montagna. Poi è arrivata l’Estate rovente ad aggravare il quadro ed un inizio autunno ancora molto deficitario, in particolare il mese di Ottobre all’insegna dell’anticiclone.

Ora, dopo tanta attesa, siamo di fronte ad una svolta con l’autunno che sembra aver l’intenzione di recuperare il tempo perduto. In quest’ultima parte di settimana due nuove perturbazioni colpiranno in pieno l’Italia, favorendo anche la formazione di un profondo vortice di bassa pressione mediterraneo.

Ancora più pioggia nella prima parte della prossima settimana

La serie di perturbazioni non si arresterà presto, tanto che in avvio di settimana vivremo forse la fase più acuta di questo periodo turbolento. Un ciclone esplosivo, legato all’ennesima perturbazione atlantica, si genererà sui mari italiani e porterà condizioni di maltempo.

Le piogge non saranno solo generose, ma potranno essere purtroppo eccessivamente violente. Siamo purtroppo abituati, o non piove niente o all’improvviso piove troppo. Speriamo di non dover far fronte a particolari criticità.

La stima delle piogge attese sino al weekend mostra come le regioni centro-meridionali saranno quelle maggiormente colpite dal maltempo. Si notano picchi rilevanti lungo l’area del versante tirrenico e a ridosso dell’Appennino, con cumulati di pioggia a tre cifre.

Il Nord sarà un po’ escluso in questa prima fase, ma potrebbe avere la sua importante razione di pioggia nei primi giorni della prossima settimana. Di certo queste piogge, nel complesso, sono assolutamente preziose e con esse anche le nevicate abbondanti attese in montagna.